سنتکام، ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا، شنبه نهم خرداد تصویری از گشتزنی یک فروند جنگنده اف-۱۶ نیروی هوایی ایالات متحده بر فراز خاورمیانه در شبکه ایکس منتشر کرد.سنتکام در توضیح این تصویر نوشت: «نیروهای آمریکایی در سراسر منطقه حضور دارند و هوشیار هستند.»
شبکه انبیسی به نقل از سه منبع آگاه گزارش داد جنگنده اف-۱۵ای آمریکا که در جریان جنگ در ایران سرنگون شد، احتمالا با یک موشک دوشپرتاب ساخت چین هدف قرار گرفته است.
بر اساس این گزارش، چین همچنین ممکن است در روزهای نخست درگیری، یک رادار هشداردهنده دوربرد را در اختیار ایران قرار داده باشد که از توانایی شناسایی هواپیماهای رادارگریز برخوردار است.
انبیسی نوشت مقامهای آمریکایی همچنان در حال بررسی سرنگونی جنگنده اف-۱۵ای هستند و هنوز روشن نیست تجهیزات نظامی احتمالی چه زمانی به تهران تحویل داده شده است.
کاخ سفید به انبیسی گفت شی جینپینگ، رییسجمهوری چین، به دونالد ترامپ، همتای آمریکایی خود، اطمینان داده است که پکن تجهیزات نظامی در اختیار جمهوری اسلامی نمیدهد.
سخنگوی سفارت چین در واشینگتن نیز گفت پکن صادرات نظامی را «با احتیاط و مسئولیتپذیری» کنترل میکند و با «تهمتهای بیاساس» مخالف است.
حمید رسایی، نماینده مجلس، با انتشار متنی در کانال تلگرامی خود خطاب به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، از مذاکره با آمریکا انتقاد کرد.
در این پیام آمده است: «آقای قالیباف، روی دیوار مذاکره با آمریکا یادگیری نوشتن غلط است. امید بستن به آن هم غلط است. ظریف و روحانی که تازه خدای باج دادن و وادادگی در مذاکره بودند، یک پر کاه از طریق مذاکرات نگرفتند. اشتباه را تکرار نکنید.»
رسایی افزود: «موضع یک ماه و نیم قبل خودتان را به یاد دارید؟ قبل از شروع مذاکرات پاکستان، وقتی هرگونه مذاکره با آمریکاییها را مشروط به تحقق دو مساله دانستید: آتشبس در لبنان و بازگشت داراییهای بلوکه شده.پولی که برنگشت، وضعیت لبنان را هم حتما شنیدهاید.»
او ادامه داد: «قلعه شقیف و روستای ارنون لبنان سقوط کرد. استان نبطیه و منطقه اقلیم التفاح در معرض خطر سقوط هستند. تاسیسات بسیار مهمی در اطراف نبطیه از جمله شهرهای موشکی راهبردی وجود دارد.»
پایگاه خبری بلومبرگ گزارش داد قیمت برنج در بازار آسیا طی ماه مه با ثبت بزرگترین جهش ماهانه در حدود دو دهه اخیر مواجه شده است.
بر اساس این گزارش، قیمت برنج سفید تایلندی که یکی از شاخصهای اصلی بازار برنج آسیا به شمار میرود، در این ماه ۲۰ درصد افزایش یافته و بیشترین رشد ماهانه خود از سال ۲۰۰۸ را تجربه کرده است.
همچنین معاملات آتی برنج در بورس شیکاگو در ماه مه با رشد ۱۵ درصدی همراه بوده است.
به نوشته بلومبرگ، تشدید مخاطرات آبوهوایی و افزایش هزینههای انرژی و کود که از پیامدهای جنگ به شمار میرود، میتواند تولید برنج را تحت فشار قرار داده و زمینهساز افزایش بیشتر قیمتها در بازارهای جهانی شود.
البریج کولبی، معاون وزیر جنگ آمریکا، با اشاره به نشست جمعه هیاتهای نظامی اسرائیل و لبنان در پنتاگون برای تعیین مسیر امنیتی حمایت از مذاکرات صلح جاری بین این دو کشور، این نشست را سازنده خواند.
او گفت: «ما مذاکرات نظامی سازندهای داشتیم که مسیر سیاسی به رهبری وزارت خارجه [آمریکا] را در هفته آینده شکل خواهد داد.»
کولبی افزود وزارت جنگ آمریکا «از حاکمیت و تمامیت ارضی لبنان، بدون بازیگران مسلح غیردولتی» و همچنین «تلاشهای تاریخی برای تحقق چشمانداز ترامپ برای صلح» استقبال میکند.
وزارت خزانهداری آمریکا از اعمال دور تازهای از تحریمهای مرتبط با حکومت ایران خبر داد و اعلام کرد چند فرد و شرکت ایرانی و اماراتی را به اتهام حمایت از شبکههای تامین و انتقال فناوری مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی به فهرست تحریمهای خود اضافه کرده است.
ایراناینترنشنال به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد سفر اخیر هیات بلندپایه جمهوری اسلامی به دوحه به ریاست محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، با یک شکست مهم دیپلماتیک برای تهران پایان یافت و قطر درخواست حکومت ایران برای آزادسازی بدون محدودیت ۱۲ میلیارد دلار را رد کرد.
آسوشیتدپرس گزارش داد توافق در حال شکلگیری میان آمریکا و جمهوری اسلامی با انتقاد شدید بخشی از جمهوریخواهان مواجه شده است. منتقدان هشدار میدهند این توافق ممکن است بدون از بین بردن توان هستهای تهران، دستاوردهای نظامی ماههای گذشته را از بین ببرد.
والاستریت ژورنال نوشت برخلاف گزارشهای اولیه، اکنون روشن شده است که امارات متحده عربی از روزهای نخست جنگ دهها حمله هوایی علیه جمهوری اسلامی انجام داده و ابعاد حملات این کشور بسیار بیشتر از آنچه که گزارش شده، بوده است.
