به گفته محمدرضا کشوری‌فرد، کنفدراسیون فوتبال آسیا مهلت لازم را نداد که پس از برگزاری مسابقات لیگ برتر نمایندگان ایران برای حضور در لیگ‌های آسیایی معرفی شوند.

او گفت: «ما هم طبق قانون و عرف جهان فوتبال مجبور شدیم برای معرفی نمایندگان فوتبال ایران به جدول فریز شده (ثابت مانده) لیگ برتر رجوع کنیم. با توجه به مهلت تعیین شده تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۵ براساس جدول فعلی لیگ برتر باشگاه ها به ای‌اف‌سی معرفی می شوند.»

این تصمیم که از مدتها پیش به عنوان راه‌حل نهایی سهمیه آسیا شناخته می‌شد، درحالی یک روز به پایان مهلت قانونی اعلام می‌شود که در هفته‌های گذشته جنجال‌های زیادی دراین‌باره به راه افتاده بود و حتی پیمان حدادی، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی هم رایزنی کرده بود.

کشوری‌فرد درباره پرسپولیس گفته است: «به دلیل اینکه باشگاه پرسپولیس در رتبه ششم جدول لیگ قرار دارد نمی تواند به رقابت های آسیایی معرفی شود.»

با توجه به جدول لیگ برتر در پایان هفته بیست و دوم، تیم‌های استقلال و تراکتور نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا و سپاهان،‌ تنها نماینده ایران در سطح ۲ لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده خواهند بود. با این توضیح که سپاهان هنوز نتوانسته مجوز حرفه‌ای بدست بیاورد. اگر سپاهان مجوز حرفه‌ای نگیرد گل‌گهر به آسیا می‌رود.

تکلیف حضور سپاهان در سطح اول فوتبال ایران به دلیل بحران مالی در فولاد مبارکه اصفهان که در جنگ ۴۰ روزه مورد هدف قرار گرفت، هنوز مشخص نیست.