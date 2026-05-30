روز گذشته مهدی محمدنبی، سرپرست تیم ملی گفت که نه ویزای مکزیک و نه ویزای آمریکا صادر نشده است.

به گفته او، «در آخرین مذاکرات اعلام شده است که «پروسه اداری، به احتمال بسیار زیاد، در همین هفته انجام می‌شود.»

سرپرست تیم ملی گفت: «ایمیلی به فیفا زدیم تا بدانیم چه روزی ویزاها صادر می‌شود. ما هم به ویزای مولتی مکزیک نیاز داریم و هم به ویزای مولتی آمریکا.»

خبرگزاری مهر در این باره نوشته که فیفا پاسخی به نامه‌های فدراسیون فوتبال نمی‌دهد: «فدراسیون فوتبال انتظار دارد فیفا هرچه سریع‌تر پاسخ روشنی به این مطالبه بدهد اما احتمالا باز هم فیفا بدون توجه به مشکل اساسی از کنار ان خواهد گذاشت تا فوتبال ملی در آستانه مشکلات اساسی در همین چند روز باقیمانده تا جام جهانی ۲۰۲۶ روبرو شود.»

پیش‌تر، مهدی تاج، رئیس فدراسیون فوتبال، گفته بود برای حل مشکل ویزا، کمپ تیم ملی از آریزونای آمریکا به تیخوانای مکزیک تغییر کرده است.

از سوی دیگر، ابوالفضل پسندیده، سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک در حاشیه سفر به شهر تیخوانا که محل اصلی کمپ تیم ملی برای جام جهانی است گفت که هنوز مشخص نیست که آمریکا به تیم ملی ویزا می‌دهد یا نه.

نکته اینجاست که به روایت سفیر جمهوری اسلامی و همچنین رییس جمهور مکزیک، آمریکا حتی علاقه نداشته که تیم ایران در این کشور اقامت داشته باشد. به همین دلیل کمپ تیم ملی به تیخوانای مکزیک منتقل شد.

بلاتکلیفی ویزای تیم ملی درحالی است که آمریکا برای عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم ویزا صادر نکرد تا او در نشستی در سازمان ملل حاضر شود.