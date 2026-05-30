فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، با انتشار بیانیه‌ای در شبکه ایکس تایید کرد که نیروهای آمریکا جمعه ۸ خرداد، کشتی ام‌وی لیان استار با پرچم گامبیا را که در حال حرکت به سوی یکی از بنادر ایران بود، با شلیک موشک به موتور آن از کار انداختند.

در این بیانیه آمده که بیش از ۲۰ هشدار برای این شناور صادر شد و به خدمه آن اطلاع داده شد که در حال نقض محاصره ایالات متحده هستند، اما پس از آنکه خدمه از تبعیت خودداری کردند، یک هواپیمای آمریکایی با شلیک یک موشک به اتاق موتور کشتی، آن را از کار انداخت.

سنتکام تاکید کرد که این کشتی دیگر به سوی ایران در حرکت نیست.

سنتکام اعلام کرد که از زمان آغاز عملیات محاصره بنادر ایران تاکنون، ۱۱۶ کشتی مجبور به تغییر مسیر شده‌اند.

پیشتر خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از یک مقام آمریکایی خبر داد که ناوگان آمریکا یک کشتی تجاری با پرچم گامبیا را که تلاش داشت محاصره بنادر ایران را بشکند، متوقف کرده و از کار انداختند.

بر اساس این گزارش، این کشتی از سوی هواپیماهای آمریکایی از کار انداخته شد و نیروهای آمریکایی وارد آن نشدند.