پلیس همپشایر بریتانیا در بیانیه‌ای اعلام کرد: «کمی پیش از ساعت ۹ صبح روز پنج‌شنبه، گزارشی دریافت کردیم مبنی بر اینکه یک دستگاه لامبورگینی در مسیر جنوب‌روی M3، نزدیک تقاطع مینلی، با گاردریل برخورد کرده است. هیچ خودروی دیگری در این حادثه دخیل نبوده و گزارشی از مصدومیت ارائه نشده است.»

به گفته پلیس «راننده که مردی ۳۱ ساله است، به ظن رانندگی در حالت نامناسب ناشی از مصرف مواد مخدر، رانندگی خطرناک، نگهداری مواد مخدر از نوع کلاس C و خودداری از ارائه نمونه (برای آزمایش)، بازداشت شده است. او با قرار وثیقه آزاد شده و تحقیقات همچنان ادامه دارد.»

یک منبع نزدیک به استرلینگ تأکید کرده است که بازداشت او «صرفاً به ظن» بوده و هنوز اتهامی علیه او اثبات نشده است.