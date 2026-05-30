این اظهارات درحالی است که پیش‌تر فدراسیون فوتبال گفته بود پس از جام جهانی، ۸ هفته باقی‌مانده لیگ را برگزار می‌کند تا تکلیف قهرمان و تیم‌های سقوط کرده این فصل مشخص شود.

اما به گفته دبیر سازمان لیگ، پس از مخالفت کنفدراسیون فوتبال آسیا با معرفی نمایندگان ایران خارج از مهلت قانونی، لیگ برتر بیست و پنجم، «فریز» شده است: «طبق قانون و عرف جهان فوتبال مجبور شدیم برای معرفی نمایندگان فوتبال ایران به جدول فریز شده (ثابت مانده) لیگ برتر رجوع کنیم.»

لیگ برتر با شروع جنگ در نهم اسفند ۱۴۰۴، نیمه‌کاره ماند؛ برخی تیم‌ها ۲۲ بازی، برخی ۲۳ بازی و حتی یک تیم، ۲۱ بازی انجام داده‌اند.

با توجه به جدول لیگ برتر در پایان هفته بیست و دوم، تیم‌های استقلال و تراکتور نمایندگان ایران در لیگ نخبگان آسیا و سپاهان،‌ تنها نماینده ایران در سطح ۲ لیگ قهرمانان آسیا در فصل آینده خواهند بود. با این توضیح که سپاهان هنوز نتوانسته مجوز حرفه‌ای بدست بیاورد. اگر سپاهان مجوز حرفه‌ای نگیرد گل‌گهر که در رده چهارم قرار دارد، به آسیا می‌رود.

از سوی دیگر، پیش از این از فدراسیون فوتبال شنیده شده بود که با توجه به نیمه‌کاره ماندن لیگ، در این فصل هیچ تیمی سقوط نمی‌کند، اما دو تیم از لیگ یک به لیگ برتر فصل آینده اضافه می‌شوند و لیگ ۱۸ تیمی برگزار خواهد شد.

چه اینکه با وجود تعطیلی لیگ برتر، فدراسیون فوتبال مشغول برگزاری بازی‌های لیگ یک است.