به گزارش یوناما، مقام‌ها و نیروهای طالبان به این زنان افغان، تجاوز جنسی یا تجاوز گروهی کرده‌اند. برخی از آن‌ها هم برهنه یا وادار به ازدواج اجباری شده‌اند.

در این گزارش تاکید شده است که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامات طالبان از عاملان ازدواج‌های اجباری‌اند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است رژیم طالبان، زنان معترض را به گونه خودسرانه بازداشت کرده و هدف شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی قرار داده‌ است.

با وجود این یافته‌ها، سازمان ملل از طالبان خواسته است که به خشونت جنسی پایان دهند و حقوق زنان و دختران را تضمین کنند.

در بخش دیگری از این گزارش آمده است که مقامات کنونی طالبان پیگیر سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ای علیه زنان و دختران افغان بوده‌اند.

گفته شده این خشونت‌ها در بستری از نیازهای شدید بشردوستانه و مصونیت کامل از مجازات رخ داده است.

ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان، نیز تاکید کرد زنان و دختران افغانستانی به‌دلیل اعتراض یا چالش با سیاست‌های جنسیتی طالبان، با شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی در بازداشتگاه‌ها مواجه بوده‌اند.

علی‌رغم ممنوعیت اعلام‌شده ازدواج اجباری در سال ۲۰۲۱، مقامات طالبان هم در ارتکاب و هم در تداوم این ازدواج‌ها دخیل بوده‌اند.

محدودیت‌های شدید خدمات حمایتی

بر اساس یکی از بندهای گزارش سازمان ملل، ارائه‌دهندگان خدمات خط مقدم در افغانستان همچنان به مدیریت پرونده‌ها و کمک حقوقی ادامه می‌دهند، اما دسترسی کلی به خدمات به‌دلیل کمبود بودجه و محدودیت‌های شدید اعمال شده بر کارکنان و فعالان حقوق بشر زن، به طور قابل توجهی کاهش یافته است.

طبق این گزارش، تا ماه ژوئیه ۲۰۲۵، بیش از ۴۰۰ مرکز بهداشتی در افغانستان تعطیل شده و صدها نقطه خدماتی مرتبط با خشونت جنسی مبتنی بر جنسیت، غیرفعال شده‌اند.

مقام‌های طالبان همچنین مانع ورود زنان افغان شاغل در سازمان ملل به ساختمان‌های این سازمان شده‌اند.

نبود عدالت و پاسخگویی

گزارش سازمان ملل به نبود چارچوب قانونی روشن برای دسترسی زنان به عدالت اشاره دارد.

شکایت‌های مربوط به خشونت جنسی عمدتا به‌وسیله مقامات مرد بررسی می‌شوند.

در ماه اکتبر سال ۲۰۲۵، مکانیسم تحقیقاتی مستقل برای افغانستان از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل ایجاد شد تا شواهد جنایات بین‌المللی و نقض‌های جدی حقوق بشر علیه زنان و دختران را جمع‌آوری و تحلیل کند.

توصیه‌های دبیرکل سازمان ملل

در بند دیگری از گزارش سازمان ملل، آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان، از مقامات طالبان خواسته است تا فورا تمام اعمال خشونت جنسی را متوقف کنند.

گوترش همچنین تاکید کرده است تمام قوانین، سیاست‌ها و رویه‌هایی که حقوق و آزادی‌های اساسی زنان و دختران را محدود می‌کنند، باید لغو شوند.

او از مقامات طالبان خواسته است تا خود را با تعهدات بین‌المللی افغانستان و قطعنامه‌های شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۲۶۸۱ (۲۰۲۳)، کاملا تطبیق دهند و ممنوعیت اشتغال زنان افغان در سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیردولتی را نیز بردارند.

به گزارش افغانستان‌اینترنشنال، طالبان تاکنون به این گزارش سازمان ملل واکنش رسمی نشان نداده است.

پیش از این نیز اتهامات متعددی در مورد خشونت جنسی نیروهای طالبان علیه زنان افغان مطرح شده بود.

این گزارش بخشی از سندی جامع‌تر است که افزایش شدید خشونت جنسی مرتبط با درگیری در سطح جهانی را در سال ۲۰۲۵ ثبت کرده است.

وضعیت افغانستان به عنوان نمونه‌ای از ترکیب تبعیض جنسیتی نهادینه‌ شده با خشونت مستقیم، برجسته شده است.