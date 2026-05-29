پیمان سنندجی، رییس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق بازرگانی تهران، در مصاحبه با ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، گفت «افزایش چندبرابری هزینه‌ها، انباشت کانتینرها در بنادر و معضلات مرتبط با ثبت سفارش و تعهدات ارزی» از مهم‌ترین چالش‌های فعالان حوزه لجستیک و صاحبان کالا در ایران محسوب می‌شوند.

او افزود: «بسیاری از صاحبان کالا با کانتینرهای خود که در بنادر خارجی مانند جبل‌علی امارات، کراچی پاکستان، ناواشیوا هند و سایر نقاط جهان معطل مانده‌اند، با هزینه‌های سرسام‌آور نگهداری، دموراژ و انبارداری دست و پنجه نرم می‌کنند.»

سنندجی هشدار داد این شرایط به «افزایش اختلافات بین صاحبان کالا و شرکت‌های حمل‌ونقل، به‌ویژه کشتی‌های ایرانی» منجر شده است.

او اضافه کرد: «هرچند اقداماتی نظیر تمدید مهلت ثبت سفارش و رفع تعهدات ارزی صورت گرفته، اما به نظر می‌رسد این اقدامات کافی نبوده و بسیاری از کالاهایی که به گمرک رسیده‌اند، همچنان در انتظار ترخیص و رفع موانع اداری هستند.»