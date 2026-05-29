شبکه سی‌ان‌ان با استناد به تحلیل تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد جمهوری اسلامی با سرعت در حال بازسازی زرادخانه موشکی و پهپادی خود است و روند بازیابی توان نظامی، گسترده و سریع ارزیابی می‌شود.

بر اساس این گزارش، سی‌ان‌ان ۶۹ تونل در ۱۸ پایگاه موشکی زیرزمینی را بررسی کرده است. تصاویر نشان می‌دهد از زمان آغاز آتش‌بس، دست‌کم ۵۰ ورودی مسدودشده بازگشایی شده و بسیاری از ورودی‌های دیگر نیز در حال تعمیر هستند.

سی‌ان‌ان در ادامه به نمونه‌ای در غرب ایران اشاره کرد و نوشت تاسیسات زیرزمینی باختران در کرمانشاه چند هفته پیش هدف حمله قرار گرفت و هر چهار ورودی آن تخریب شد. با این حال، تصاویر جدید نشان می‌دهد دو ورودی اکنون کاملا باز به نظر می‌رسد و جاده‌های لازم برای انتقال پرتابگرهای موشکی نیز بازسازی شده است.

به گزارش سی‌ان‌ان، جمهوری اسلامی همچنین در حال پاک‌سازی دو ورودی دیگر این مجموعه است و برخی از بیش از ۱۰ دهانه ایجادشده بر اثر اصابت مهمات آمریکایی را نیز ترمیم کرده است.

شبکه سی‌ان‌ان گزارش داد که گستردگی دهانه‌های ایجادشده نشان می‌دهد برای مسدود کردن تنها دو ورودی تونل، حجم زیادی از قدرت آتش به‌کار رفته بود. در حالی‌که جمهوری اسلامی برای بازگشایی آن‌ها عمدتا از کامیون‌های حمل آوار و بولدوزر استفاده می‌کند.