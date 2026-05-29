شهروندان در پیام‌های خود به ایران‌اینترنشنال، از تعرفه‌های سرسام‌آور خدمات دندان‌پزشکی در ایران خبر دادند.

بر اساس پیام‌های رسیده، حداقل هزینه عصب‌کشی یک دندان حدود ۶ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، هر واحد ایمپلنت ۲۳ تا ۳۰ میلیون تومان و در برخی کلینیک‌ها تا ۵۰ میلیون تومان، اندوکراون ۱۱ تا ۱۳ میلیون تومان و پر کردن دندان ۴ تا ۱۲ میلیون تومان است.

به گفته شهروندان، هزینه درمان هر دندان اکنون بین ۱۵ تا ۴۰ میلیون تومان برآورد می‌شود؛ آن هم در شرایطی که بیمه‌های پایه پوشش موثری برای این خدمات ارائه نمی‌کنند.

یکی از مخاطبان که در لابراتوار دندان‌پزشکی شاغل است، در پیامی نوشت به دلیل کاهش سفارش‌های دریافتی از سوی دندان‌پزشکان و همچنین کمبود مواد اولیه، حجم فعالیت این واحدها به حدود یک‌سوم گذشته کاهش یافته است.