ویدیوهای منتشرشده از محل حادثه نشان می‌دهد موتورهای موشک حدود ساعت ۹ شب پنج‌شنبه هفتم خرداد به وقت شرق آمریکا روشن شدند، اما لحظاتی بعد موشک در سکوی پرتاب با انفجاری شدید روبه‌رو شد و حجم عظیمی از آتش و دود به آسمان برخاست.

بلو اوریجین در بیانیه‌ای اعلام کرد در جریان آزمایش با یک «ناهنجاری» مواجه شده است. اصطلاحی که شرکت‌های فضایی معمولا برای توصیف انفجار یا شکست در عملیات پرتاب به کار می‌برند.

این شرکت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در آزمایش روشن‌سازی موتور امروز با یک ناهنجاری مواجه شدیم. همه کارکنان در سلامت کامل هستند. با روشن‌تر شدن ابعاد حادثه، اطلاعات بیشتری منتشر خواهیم کرد.»

آزمایش «هات‌فایر» مرحله‌ای است که در آن موتور موشک در حالی که هنوز روی زمین مهار شده، روشن و آزمایش می‌شود.

ناسا: توسعه موشک‌های سنگین بسیار دشوار است

جرد آیزاکمن، مدیر ناسا، اعلام کرد این سازمان از وقوع حادثه مطلع است و در بررسی آن مشارکت خواهد داشت.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پرواز فضایی عرصه‌ای بی‌رحم است و توسعه توانایی‌های جدید برای پرتاب‌های سنگین، فوق‌العاده دشوار است. ما همراه با شرکای خود درباره این حادثه تحقیق خواهیم کرد، پیامدهای کوتاه‌مدت آن را بررسی می‌کنیم و سپس به برنامه پرتاب‌ها باز خواهیم گشت.»

آیزاکمن افزود ناسا در صورت تاثیر این حادثه بر برنامه‌های «آرتمیس» و «پایگاه ماه» جزییات بیشتری منتشر خواهد کرد.

این حادثه تنها چند روز پس از آن رخ داد که ناسا قراردادی به ارزش ۱۸۸ میلیون دلار به بلو اوریجین اعطا کرد تا با استفاده از فرودگر بدون سرنشین «مارک-۱»، ماه‌نوردها را در چارچوب برنامه آرتمیس به سطح ماه منتقل کند.

واکنش جف بزوس

جف بزوس، بنیان‌گذار بلو اوریجین، گفت که هنوز برای مشخص شدن علت اصلی حادثه زود است.

او نوشت: «روز بسیار سختی بود، اما هر آنچه لازم باشد را بازسازی می‌کنیم و دوباره به پرواز بازمی‌گردیم. ارزشش را دارد.»

بلو اوریجین و اسپیس‌ایکس در سال‌های اخیر رقابتی فشرده برای مشارکت در بازگرداندن انسان به ماه پیش از ماموریت برنامه‌ریزی‌شده دارای سرنشین‌ چین در سال ۲۰۳۰ داشته‌اند.

دو شرکت در حال توسعه فرودگرهایی هستند که ناسا قصد دارد در ماموریت‌های آینده خود به ماه از آن‌ها استفاده کند.

اسپیس‌ایکس نیز پیش‌تر با شکست‌های مشابهی روبه‌رو شده است .

خرداد ۱۴۰۴، فضاپیمای عظیم «استارشیپ» این شرکت در جریان یک آزمایش در تگزاس منفجر شد.

این شرکت هفته گذشته در دوازدهمین پرواز آزمایشی نمونه اولیه استارشیپ موفق شد چند ماهواره آزمایشی را در مدار قرار دهد و فرود کنترل‌شده فضاپیما در اقیانوس هند را به انجام برساند، اما در فرود کنترل‌شده بوستر «سوپر هوی» ناکام ماند و این بخش در خلیج مکزیک سقوط کرد.

ایلان ماسک در واکنش به ویدیوی انفجار موشک بلو اوریجین نوشت: «بسیار تاسف‌بار. ساخت موشک کار سختی است.»

پروژه‌ای ۱۰ ساله برای رقابت با فالکون و استارشیپ

خبرگزاری رویترز جمعه هشتم خرداد نوشت بلو اوریجین یک روز پیش از حادثه اعلام کرده بود در حال آماده‌سازی موشک نیو گلن برای پرتاب ۴۸ ماهواره اینترنتی پروژه «کوئیپر» متعلق به آمازون به مدار پایین زمین است. پروژه‌ای که قرار است با شبکه اینترنت ماهواره‌ای استارلینک رقابت کند.

این شرکت زمان دقیقی برای پرتاب اعلام نکرده بود.

بلو اوریجین طی حدود یک دهه و با صرف میلیاردها دلار، موشک نیو گلن را توسعه داده است.

این موشک با ارتفاعی معادل یک ساختمان ۲۹ طبقه و برخورداری از مرحله نخست قابل استفاده مجدد، برای رقابت با خانواده موشک‌های «فالکون» اسپیس‌ایکس و همچنین موشک قدرتمندتر «استارشیپ» طراحی شده است.

اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد این انفجار خارج از حوزه مسئولیت این نهاد بوده، زیرا در مرحله آزمایش زمینی رخ داده است.

این سازمان افزود حادثه هیچ تاثیری بر ترافیک هوایی منطقه نداشته است.