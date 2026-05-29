قدردانی پزشکیان از «مواضع انسانی» مالزی و «تلاشهای موثر» پاکستان برای رسیدن به توافق
مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، از مواضع پاکستان و مالزی قدردانی کرد.
او نوشت: «در گفتوگوهایم با نخستوزیران مالزی و پاکستان برای تبریک عید سعید قربان، با تاکید بر پایبندی ایران به دیپلماسی، از مواضع انسانی مالزی و از ابتکار عمل و تلاشهای موثر پاکستان برای رسیدن به توافق تشکر کردم.»
پزشکیان افزود سیاست جمهوری اسلامی «گسترش همکاری با کشورهای مسلمان و همسایه در همه زمینهها» است.