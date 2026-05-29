هانیه شهپری رکورد ایران را شکست و نایبقهرمان مسابقات دوومیدانی جوانان آسیا شد
هانیه شهپری، دونده ۱۹ ساله اهل ایذه خوزستان در مسابقات دوومیدانی قهرمانی جوانان آسیا در هنگکنگ، مدال نقره ماده ۳۰۰۰ متر بامانع را کسب کرد.
ملیپوش ایران با ثبت زمان ۱۰:۲۶.۳۴ دقیقه ضمن کسب عنوان نایبقهرمانی، رکورد ملی بزرگسالان این ماده را نیز شکست. رکورد پیشین با زمان ۱۰:۲۹.۲۴ دقیقه در اختیار خود او بود.
روزنامه واشینگتن تایمز در گزارشی به بررسی شرایط حضور تیم ملی فوتبال ایران در جامجهانی پرداخته است.
به نوشته این روزنامه، در حالی که جنگ میان جمهوری اسلامی و آمریکا همچنان ادامه دارد، تیم ملی فوتبال ایران قصد دارد در جام جهانی ۲۰۲۶ شرکت کند؛ رقابتی که آمریکا یکی از میزبانان اصلی آن است.
روزنامه واشینگتن تایمز این وضعیت را اتفاقی کمسابقه در تاریخ ورزش توصیف کرده و نوشته است که به سختی میتوان نمونهای مشابه پیدا کرد که ورزشکاران یک کشور در حال جنگ، برای شرکت در یک رویداد بزرگ ورزشی به کشور طرف مقابل سفر کرده باشند.
ایران قرار بود کمپ تمرینی خود را در آریزونا برپا کند و سه بازی مرحله گروهی را در آمریکا برگزار کند، اما پس از آغاز درگیریهای نظامی در اواخر فوریه، برنامهها تغییر کرد. با وجود درخواست مقامهای ایرانی برای انتقال مسابقات به کانادا یا مکزیک، فیفا با این درخواست موافقت نکرد و تاکید کرد جنگ تاثیری بر برنامه مسابقات نخواهد داشت. در نهایت، دولت مکزیک پذیرفت میزبان کمپ تمرینی تیم ملی ایران در شهر تیخوانا باشد.
در گزارش واشینگتن تایمز آمده است که دولت آمریکا اگرچه مانع حضور تیم ملی ایران در جام جهانی را نشده، اما درباره اقامت اعضای کاروان ایران در خاک آمریکا ملاحظاتی دارد. به نوشته این روزنامه، ایران خواستار صدور ویزای چندبار ورود برای بازیکنان، مربیان و اعضای کادر پشتیبانی شده است. این در حالی است که آمریکا محدودیتهای گستردهای برای سفر شهروندان ایرانی اعمال کرده، هرچند وعده داده برای جام جهانی استثناهایی در نظر گرفته شود.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، نیز در اظهاراتی گفته بود واشنگتن اجازه نخواهد داد افرادی که به گفته او با سپاه پاسداران ارتباط دارند، تحت عنوان خبرنگار یا اعضای کادر ورزشی وارد آمریکا شوند. در مقابل، مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال ایران، تاکید کرده است که تمامی بازیکنان و اعضای کادر فنی، از جمله افرادی که دوران خدمت سربازی خود را در سپاه گذراندند، باید بدون مشکل ویزا دریافت کنند. او همچنین گفته تیم ملی ایران «بدون عقبنشینی از باورها، فرهنگ و اعتقادات خود» در مسابقات حاضر خواهد شد.
واشینگتن تایمز در بخش دیگری از گزارش خود به پیشینه تاریخی این موضوع پرداخته و نوشته است که جام جهانی و المپیک همواره تحت تاثیر مسائل سیاسی بودهاند، اما کمتر پیش آمده که کشوری در میانه یک درگیری نظامی، در رویدادی که از سوی دشمن خود میزبانی میشود شرکت کند. به اعتقاد برخی مورخان، حضور ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ از این منظر میتواند اتفاقی تاریخی و کمسابقه در ورزش جهان باشد.
ایران در مرحله گروهی این مسابقات باید به مصاف مصر، بلژیک و نیوزیلند برود و هر سه مسابقه خود را در خاک آمریکا برگزار خواهد کرد. با این حال، همچنان ابهامهایی درباره روند صدور ویزا و شرایط حضور کامل کاروان ایران در این رقابتها وجود دارد.
حذف غیرمنتظره یانیک سینر، نفر اول جهان و اصلیترین مدعی قهرمانی، معادلات بخش مردان رولانگاروس را کاملا تغییر داده است.
سینر که در دیدار با خوان مانوئل سروندولو دو ست جلو بود و تنها چهار امتیاز تا پیروزی فاصله داشت، تحت تاثیر گرما و شرایط جسمانی خود بازی را واگذار کرد تا رویای فتح نخستین عنوان رولانگاروس و تکمیل گرنداسلم حرفهایاش از بین برود.
از سوی دیگر، کارلوس آلکاراس، قهرمان دو دوره اخیر مسابقات، نیز به دلیل مصدومیت مچ دست اصلا به پاریس نرسید.
در چنین شرایطی، بسیاری از تحلیلگران نشریه اتلتیک، الکساندر زورف را جدیترین گزینه قهرمانی میدانند. تنیسور آلمانی که تاکنون سه فینال گرنداسلم را با شکست پشت سر گذاشته، یکی از بهترین بازیکنان حال حاضر روی خاک رس محسوب میشود و حالا شاید بهترین فرصت دوران حرفهای خود را برای فتح نخستین گرنداسلم در اختیار داشته باشد.
در کنار زورف، نام نواک جوکوویچ نیز بهعنوان یکی از مدعیان اصلی مطرح شده است. اسطوره صربستانی با ۲۴ عنوان گرنداسلم و چهار قهرمانی در رولانگاروس، تجربهای بینظیر در استفاده از فرصتهای بزرگ دارد. بسیاری معتقدند جوکوویچ ۳۹ ساله این شرایط را بهترین شانس خود برای کسب بیستوپنجمین گرنداسلم دوران حرفهایاش میبیند.
کاسپر رود، نایبقهرمان دو دوره رولانگاروس، نیز همچنان در جمع مدعیان قرار دارد، اما برخی کارشناسان معتقدند مسیر دشوار او در جدول ممکن است انرژی زیادی از این تنیسور نروژی بگیرد. در همین حال، نامهای غیرمنتظرهای مانند لرنر تین آمریکایی و موئیز کوامه ۱۷ ساله فرانسوی نیز بهعنوان شگفتیسازان احتمالی مسابقات مطرح شدهاند.
در مجموع، کارشناسان بر این باورند که با حذف سینر و غیبت آلکاراس، رولانگاروس ۲۰۲۶ به یکی از غیرقابلپیشبینیترین گرنداسلمهای سالهای اخیر تبدیل شده و رقابت برای فتح جام موسکتیرها اکنون بیش از هر زمان دیگری هیجانانگیز است.
روزنامه لوسواق بلژیک گزارش داده که در حالی که تنها دو هفته تا آغاز جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ باقی مانده است، بازیکنان تیم ملی ایران، یکی از حریفان بلژیک در مرحله گروهی، همچنان در انتظار دریافت ویزای ورود به ایالات متحده هستند.
مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی، بار دیگر درباره این موضوع صحبت کرده و خواستار ورود فیفا به این پرونده شده است.
مهدی تاج در ویدیویی که از سوی رسانههای ایرانی منتشر شده، گفت: «فیفا باید اطمینان حاصل کند که ویزاها صادر میشوند تا بازیکنان بتوانند از کمپ اصلی خود در مکزیک به آمریکا سفر کرده و پس از مسابقات بازگردند.»
به نوشته این روزنامه بلژیکی، بازیکنان تیم ملی ایران ماههاست در انتظار دریافت این مجوز هستند. ایران قرار است هر سه مسابقه خود در مرحله گروهی، از جمله دیدار مقابل بلژیک در ۳۱ خرداد ۱۴۰۵، را در خاک آمریکا برگزار کند.
از اوایل اسفند ۱۴۰۴، جمهوری اسلامی و آمریکا درگیر یک درگیری نظامی بودهاند. در پی این تنشها، فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی هفته گذشته تصمیم گرفت محل کمپ اصلی تیم ملی را از شهر توسان در ایالت آریزونا به تیخوانا در مکزیک منتقل کند؛ کشوری که به همراه آمریکا و کانادا میزبان جام جهانی ۲۰۲۶ است.
احمد دنیامالی، وزیر ورزش جمهوری اسلامی، نیز روز چهارشنبه از فیفا خواست برای حل این مشکل وارد عمل شود. به گفته او، جیانی اینفانتینو، رییس فیفا، شخصا تضمین داده است که تمامی بازیکنان تیم ملی ایران ویزای لازم را دریافت خواهند کرد. با این حال، زمان به سرعت در حال سپری شدن است. دو هفته پیش نیز نمایندگان فیفا و مدیران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در ترکیه، جایی که تیم ملی در حال آمادهسازی برای جام جهانی است، جلسهای برگزار کرده بودند.
با وجود این، هنوز ابهامهایی درباره امکان ورود تمامی بازیکنان، اعضای کادر فنی و بهویژه مدیران فدراسیون به آمریکا وجود دارد. در این گزارش آمده است که برخی از مدیران فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی به دلیل ارتباط احتمالی با سپاه پاسداران، نهادی که از سوی واشنگتن به عنوان یک سازمان «تروریستی» شناخته میشود، ممکن است با محدودیتهایی برای ورود به آمریکا مواجه شوند.
لیونل اسکالونی، سرمربی تیم ملی آرژانتین، لیست نهایی خود برای جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد، فهرستی که برای ششمین بار، لیونل مسی، اسطوره آرژانتینیها را به بزرگترین فستیوال فوتبال جهان میفرستند. مدافع عنوان قهرمانی، با ترکیبی از ستارههای باتجربه و چهرههای جوان، آماده میشود.
در فهرست ۲۶ نفره نهایی آرژانتین که روز پنجشنبه اعلام شد نامهایی چون لیونل مسی، خولیان آلوارس و امیلیانو «دیبو» مارتینس در آن به چشم میخورد.
با این حال، بزرگترین غافلگیری، خط خوردن مارکوس آکونیا بود که در نهایت از ترکیب کنار گذاشته شد و فاکوندو مدینا جای او را گرفت.
اسکالونی هسته اصلی تیم قهرمان جهان در قطر را حفظ کرده و ۱۷ بازیکن از ترکیب قهرمان ۲۰۲۲ بار دیگر در جام جهانی حضور خواهند داشت.
در عین حال، آلبیسلسته روند جوانگرایی را نیز در پیش گرفته و استعدادهای نوظهوری مانند نیکولاس پاز، جولیانو سیمئونه و والنتین بارکو را به فهرست نهایی اضافه کرده است؛ بازیکنانی که میخواهند جایگاه خود را در بزرگترین صحنه فوتبال جهان تثبیت کنند.
فهرست نهایی آرژانتین برای جام جهانی ۲۰۲۶؛
دروازهبانها
امیلیانو «دیبو» مارتینس – استون ویلا
خرونیمو رولی – المپیک مارسی
خوان موسو – اتلتیکو مادرید
مدافعان
لئوناردو بالردی – المپیک مارسی
نیکولاس تاگلیافیکو – المپیک لیون
گونسالو مونتیل – ریورپلاته
لیساندرو مارتینس – منچستریونایتد
کریستین رومرو – تاتنهام
نیکولاس اوتامندی – بنفیکا
فاکوندو مدینا – المپیک مارسی
ناهوئل مولینا – اتلتیکو مادرید
هافبکها
لئاندرو پاردس – بوکا جونیورز
رودریگو دیپل – اینتر میامی
والنتین بارکو – استراسبورگ
جووانی لو سلسو – رئال بتیس
اکسکیل پالاسیوس – بایر لورکوزن
الکسیس مکآلیستر – لیورپول
انزو فرناندس – چلسی
مهاجمان
خولیان آلوارس – اتلتیکو مادرید
لیونل مسی – اینتر میامی
نیکو گونسالس – اتلتیکو مادرید
تیاگو آلمادا – اتلتیکو مادرید
جولیانو سیمئونه – اتلتیکو مادرید
نیکو پاز – کومو
خوان مانوئل لوپس – پالمیراس
لائوتارو مارتینس – اینترمیلان
تیم ملی فوتبال مصر، همگروه ایران در جام جهانی ۲۰۲۶، پنجشنبه شب در ورزشگاه بینالمللی قاهره، تیم ملی روسیه را بدون حضور محمد صلاح، با یک گل شکست داد. این مسابقه آخرین بازی فرعونها قبل از سفر به آمریکا بود. مصر هفته آینده به مصاف برزیل، قهرمان پنج دوره جام جهانی، خواهد رفت.
بازی دوستانه مصر و روسیه در چهارچوب «جام پایتخت جدید» به مصاف یکدیگر رفتند.
مصر برخلاف ایران که کمپ خود را در مکزیک برپا میکند، اردوی تمرینی خود را در دانشگاه گونزاگا در اسپوکن، واشنگتن، برپا خواهد کرد.
نخستین بازی مصر در جام جهانی، برابر بلژیک در سیاتل برگزار میشود.
تیم فوتبال ایران هم روز جمعه برابر گامبیا، تیم رده ۱۱۶ فیفا، بازی خواهد کرد.