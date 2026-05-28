اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در نشست خبری کاخ سفید درباره مذاکرات و وضعیت تنگه هرمز گفت: «تقریبا دوهزار کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند. و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران، به‌خوبی تامین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم.»

بسنت درباره مذاکرات افزود: «تیم‌ها مدام در رفت‌وآمد و مذاکره بوده‌اند. رییس‌جمهور ترامپ کاملا روشن کرده و گفته که چند خط قرمز دارد: ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد، نباید به‌دنبال سلاح هسته‌ای باشد، و تنگه هرمز باید مسیر آزاد عبور و مرور باشد؛ کشتیرانی باید مانند گذشته آزاد و باز بماند. او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد و می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.»

وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره عمان گفت: «امروز صبح با سفیر عمان تماس داشتم و او به من اطمینان داد که هیچ برنامه‌ای برای وضع عوارض یا محدودیت در تنگه وجود ندارد.»

