محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت «دوران بزندررو» پایان یافته و هر اقدام دشمن با «پاسخی پشیمانکننده و قاطع» روبهرو خواهد شد.
باهنر در گفتوگو با ایرنا گفت جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار داده اگر قصد آسیب زدن به زیرساختهای ایران را داشته باشد، تهران نیز «مقابلهبهمثل» خواهد کرد. او افزود: «اگر دستی به قصد تجاوز به سوی ایران دراز شود، قطعا آن دست را قطع خواهیم کرد.»
او گفت حتی اگر آمریکا خواهان پایان دادن به جنگ باشد، اسرائیل ممکن است با اقداماتی مانند «ترور یا تحریکهای جدید» مانع بازگشت آرامش شود.
باهنر افزود جمهوری اسلامی دیگر مانند گذشته به وعدههای آمریکا اعتماد نخواهد کرد و مذاکرات از این پس «گامبهگام و متوازن» پیش خواهد رفت؛ یعنی هر قدمی که جمهوری اسلامی برمیدارد، باید با اقدام متقابل و عملی طرف مقابل همراه باشد و در صورت توقف آنها، تهران نیز متوقف خواهد شد.
او گفت دیپلماتها و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در چارچوب سیاستهای کلان نظام حرکت میکنند.
باهنر افزود نیروهای مسلح اگرچه در بالاترین سطح آمادگی و «دستبهماشه» هستند، اما کاملا تحت فرماندهی و سیاستهای نظام عمل میکنند و این آمادگی به معنای وضعیت «آتشبهاختیار» یا اقدام خودسرانه نیست.
به گفته باهنر، دیپلماسی با میانجیگری عمان، قطر و پاکستان در جریان است. او همچنین گفت برخی «ناهنجاریها و زمزمهها» با رویکرد «مخالفت با مذاکره»، وحدت جامعه را هدف قرار دادهاند و چنین اظهارنظرهایی جز ایجاد شکاف و گرفتاری نتیجهای ندارد.