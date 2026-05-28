حزب «قدرت مردم»، حزب مخالف دولت کره جنوبی، حمله اخیر به کشتی «نامو» در خلیج فارس را «اقدامی تحریک‌آمیز و بی‌سابقه» توصیف کرد و هشدار داد این حمله جان خدمه و حاکمیت کره جنوبی را تهدید کرده است.

نمایندگان این حزب در یک نشست خبری، دولت سئول را به واکنش ضعیف و تاخیر در اعلام نتایج تحقیقات متهم کردند.

به گفته آنها، علی‌رغم شواهد موجود، دولت با مطرح کردن این ادعا که «تشخیص نیت حمله دشوار است»، تلاش کرده ماهیت اصلی حادثه را مبهم جلوه دهد و عملا به جمهوری اسلامی فرصت دهد بار دیگر مسئولیت این حمله را انکار کند.

حزب «قدرت مردم» همچنین خواستار شفاف‌سازی کامل جزییات حادثه برای افکار عمومی، اعتراض قاطع دولت کره جنوبی به جمهوری اسلامی و دریافت تضمین برای جلوگیری از تکرار حملات مشابه شد.

ششم خرداد، سعید کوزه‌چی، سفیر جمهوری اسلامی در سئول، پس از احضار به وزارت خارجه کره جنوبی، دست داشتن حکومت ایران در حمله به کشتی باری نامو در تنگه هرمز را رد کرده بود.