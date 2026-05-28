روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران اعلام کرد طی ۲۴ ساعت گذشته ۲۶ کشتی تجاری و نفتکش پس از «دریافت مجوز» و با هماهنگی این نیرو از «کریدور ایمن» تنگه هرمز عبور کردهاند.
این نهاد در اطلاعیهای افزود کنترل تنگه هرمز با «اقتدار کامل» و بهصورت «هوشمند» در حال انجام است و تردد در این مسیر تنها با مجوز و هماهنگی نیروی دریایی سپاه امکانپذیر خواهد بود.
نیروی دریایی سپاه همچنین اعلام کرد عبور کشتیها از مسیرهای دیگر «اخلال» تلقی میشود و با آن برخورد خواهد شد.
به گفته این نیرو، شب گذشته چند کشتی با «دستکاری و خاموش کردن سامانههای ناوبری» قصد ورود «غیرمجاز» به خلیج فارس را داشتند که پس از چند اخطار رادیویی، دو فروند از آنها متوقف و بقیه مجبور به بازگشت شدند.
روابط عمومی نیروی دریایی سپاه در ادامه، آمریکا را به نقض آتشبس و شلیک چند موشک به «نواحی خالی» فرودگاه بندرعباس متهم کرد و نوشت این حمله خسارتی نداشت. این نهاد افزود در پاسخ، «پایگاه آمریکایی مبدا تجاوز» هدف حمله متقابل قرار گرفته است.
نیروی دریایی سپاه تهدید کرد در صورت تکرار این اقدام، آمریکا با «پاسخ سخت» روبهرو خواهد شد و تاکید کرد کنترل و مدیریت تنگه هرمز «تنها» از سوی این نیرو انجام میشود و هرگونه اخلال در این تنگه با «پاسخ قاطع» مواجه خواهد شد.