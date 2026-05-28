نتانیاهو: تهدید هستهای جمهوری اسلامی همچنان وجود دارد
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، در ادامه مصاحبه در کنفرانس «بیکعات هاردن» درباره جمهوری اسلامی گفت: «ما به آنها ضربات بسیار سنگینی وارد کردهایم و هیچوقت به این اندازه قوی نبودهایم. اما هنوز، در درجه اول، با رژیم آسیبدیده ایران روبهرو هستیم، و تهدید هستهای همچنان وجود دارد.»
بر اساس ویدیویی که حساب رسمی دفتر نخستوزیری اسرائیل منتشر کرد، او افزود: «ما هنوز باید کار را کامل کنیم. و من تقریبا هر روز با رییسجمهور ترامپ صحبت میکنم. ما کاری برای تکمیل داریم.»
نتانیاهو گفت: «علاوه بر خنثیسازی تهدید هستهای، باید تهدیدی را که فوقفناورانه است مهار کنیم؛ یعنی تهدید پهپادها، پهپادهای فیبر نوری و نسل بعدی آنها.»