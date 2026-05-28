آمریکا تحریمهای جدید مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد
وبسایت وزارت خزانهداری آمریکا پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده تحریمهای جدیدی مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرده است.
در میان افراد و شرکتهای اضافهشده به این فهرست، نام یک فرد تبعه هند و شماری از شرکتها در کشورهای مختلف از جمله هنگکنگ، سنگاپور، قطر، امارات، هند و جزایر مارشال دیده میشود که برخی از آنها به بخشهای انرژی، کشتیرانی و تجارت مرتبط هستند.
در مجموع، وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد ۱۷ شرکت را به دلیل ارتباط با شبکههای مرتبط با جمهوری اسلامی و شرکت سپهر انرژی جهان نما پارس که در حوزه نفت و پتروشیمی فعالیت میکرده، تحت تحریم قرار داده است. شرکت سپهر انرژی پیشتر در لیست تحریم آمریکا قرار گرفته بود.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین هشت کشتی نفتکش و حملونقل با پرچم کشورهای مختلف از جمله جزایر مارشال، پاناما، کامرون و سانمارینو را نیز به فهرست تحریمها افزوده و اعلام کرده است این اقدامات در چارچوب سیاست فشار حداکثری و مقابله با شبکههای دور زدن تحریمها انجام میشود.