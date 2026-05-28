وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا پنج‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده تحریم‌های جدیدی مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرده است.

در میان افراد و شرکت‌های اضافه‌شده به این فهرست، نام یک فرد تبعه هند و شماری از شرکت‌ها در کشورهای مختلف از جمله هنگ‌کنگ، سنگاپور، قطر، امارات، هند و جزایر مارشال دیده می‌شود که برخی از آن‌ها به بخش‌های انرژی، کشتیرانی و تجارت مرتبط هستند.

در مجموع، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد ۱۷ شرکت را به دلیل ارتباط با شبکه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی و شرکت سپهر انرژی جهان نما پارس که در حوزه نفت و پتروشیمی فعالیت می‌کرده، تحت تحریم قرار داده است. شرکت سپهر انرژی پیشتر در لیست تحریم آمریکا قرار گرفته بود.

وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین هشت کشتی نفتکش و حمل‌ونقل با پرچم کشورهای مختلف از جمله جزایر مارشال، پاناما، کامرون و سان‌مارینو را نیز به فهرست تحریم‌ها افزوده و اعلام کرده است این اقدامات در چارچوب سیاست فشار حداکثری و مقابله با شبکه‌های دور زدن تحریم‌ها انجام می‌شود.