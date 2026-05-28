اویخای ادرعی، سخنگوی عرب‌زبان ارتش اسرائیل، در شبکه ایکس به ساکنان حبوش، کفور، سحمر، عین قانا، نبطیه التحتا و کفررمان در لبنان هشدار داد فورا خانه‌های خود را تخلیه کنند و به شمال رود زهرانی بروند.

او نوشت در پی «نقض توافق آتش‌بس» از سوی حزب‌الله، ارتش اسرائیل ناچار است «با قدرت» علیه این گروه اقدام کند و قصد آسیب زدن به ساکنان را ندارد.

ادرعی همچنین هشدار داد هرکس در نزدیکی اعضای حزب‌الله، تاسیسات یا تجهیزات جنگی این گروه باشد، جان خود را به خطر می‌اندازد.