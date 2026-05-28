بسنت درباره حملات جمهوری اسلامی: ما صبور هستیم اما صبر نامحدود نداریم
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، در نشست خبری خود در کاخ سفید، درباره اطلاعیه سنتکام درباره حمله تهران به کویت و شکستن آتشبس گفت: «ما صبور هستیم اما صبر نامحدود نداریم.»
او افزود: «رییسجمهور همیشه یک توافق صلح را ترجیح میدهد، بنابراین هر کاری که تا اینجا انجام دادهایم صرفا حالت دفاعی داشته و در حال حاضر نیز به همین روند ادامه خواهیم داد.»
وزیر خزانهداری آمریکا تاکید کرد: «اما اگر ترامپ فکر کند که نمیتواند به یک توافق صلح برسد، در آن صورت گزینه اقدام نظامی دوباره مطرح خواهد شد.»