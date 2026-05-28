بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، گلوله از پشت کتف به او اصابت کرد و دو گلوله جنگی قلب و ریه‌هایش را هدف قرار داد.

شهاب در محل حادثه جان باخت و پیکرش روز بعد در کهریزک به خانواده تحویل داده شد.

به گفته دوستانش، این جوان پیش از پیوستن به تجمعات گفته بود: «مگر خون من از دیگران رنگین‌تر است که در خانه بمانم؟ یا همه‌چیز تغییر می‌کند، یا من هم می‌میرم.»

شهاب خورشید فرزند دوم خانواده و اصالتا اهل اهواز بود. او از بدو تولد با بیماری دیابت درگیر بود و انسولین مصرف می‌کرد.

بستگانش از او به‌عنوان جوانی شجاع، شاد، خوش‌خنده، مهربان و پرانرژی یاد می‌کنند.

پیکر شهاب در قطعه ۲۱۱، ردیف ۲۳، شماره ۱۱ بهشت زهرا به خاک سپرده شده است.

بنا بر گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، به خانواده او اجازه داده نشد مزاری جداگانه برایش در نظر بگیرند و او در قبر سه‌طبقه خانوادگی و در طبقه بالایی متعلق به پدربزرگش دفن شد.