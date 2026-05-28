نتبلاکس، نهاد ناظر بر اختلالهای اینترنتی در جهان، صبح پنجشنبه هفت خرداد در شبکه ایکس اعلام کرد سه ماه پس از قطع دسترسی کاربران در ایران به اینترنت جهانی، اگرچه اتصال تا حد زیادی بازگشته، دادهها نشان میدهد کاربران همچنان با فیلترینگ سنگین روبهرو هستند.
این نهاد ناظر اینترنت افزود وضعیت کنونی مشابه دورهای است که میان اعتراضات دیماه و آغاز جنگ برقرار بود.
مقامهای آمریکایی گفتند جمهوری اسلامی چهار پهپاد انتحاری را به سمت کشتیهای آمریکایی و تجاری شلیک کرد، اما جنگندههای آمریکا آنها را سرنگون کردند.
به گفته این مقامها، جنگندههای اف-۱۸ آمریکا همچنین پیش از پرواز پنجمین پهپاد، واحد کنترل زمینی جمهوری اسلامی را در بندرعباس منهدم کردند.
ارزیابی بیشتر با حسین آقایی، عضو تحریریه ایراناینترنشنال
ارتش لبنان، پنجشنبه هفت خرداد در حساب رسمی خود در ایکس اعلام کرد یک سرباز این کشور هنگام حرکت در جاده زفتا-دیرالزهرانی در منطقه نبطیه در جنوب لبنان، در حمله هوایی اسرائیل کشته شد.
ارتش لبنان چهارشنبه نیز اعلام کرده بود یک سرباز در حملهای در جاده کفردون-الخردلی در همین منطقه کشته شده است.
سهشنبه نیز لبنان از کشته شدن یک سرباز در حمله اسرائیل در منطقه بقاع غربی خبر داده بود.
شهاب خورشید، ۲۲ ساله و دانشجوی رشته معماری، شامگاه ۱۹ دیماه حوالی ساعت ۲۲ در جریان اعتراضات میدان کاج سعادتآباد تهران هدف شلیک گلوله ماموران امنیتی قرار گرفت و در همان محل جان باخت. نهادهای امنیتی به خانواده او اجازه دفنش را در مزاری که مدنظرشان بود، ندادند.
بر اساس گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، گلوله از پشت کتف به او اصابت کرد و دو گلوله جنگی قلب و ریههایش را هدف قرار داد.
شهاب در محل حادثه جان باخت و پیکرش روز بعد در کهریزک به خانواده تحویل داده شد.
به گفته دوستانش، این جوان پیش از پیوستن به تجمعات گفته بود: «مگر خون من از دیگران رنگینتر است که در خانه بمانم؟ یا همهچیز تغییر میکند، یا من هم میمیرم.»
شهاب خورشید فرزند دوم خانواده و اصالتا اهل اهواز بود. او از بدو تولد با بیماری دیابت درگیر بود و انسولین مصرف میکرد.
بستگانش از او بهعنوان جوانی شجاع، شاد، خوشخنده، مهربان و پرانرژی یاد میکنند.
پیکر شهاب در قطعه ۲۱۱، ردیف ۲۳، شماره ۱۱ بهشت زهرا به خاک سپرده شده است.
بنا بر گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، به خانواده او اجازه داده نشد مزاری جداگانه برایش در نظر بگیرند و او در قبر سهطبقه خانوادگی و در طبقه بالایی متعلق به پدربزرگش دفن شد.
یعقوب مجاهد، وزیر دفاع طالبان، در دیدار با علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در مسکو گفت خاک و فضای افغانستان هیچگاه منبع تهدید علیه ایران نبوده و طالبان این موضوع را در جنگ اخیر آمریکا و جمهوری اسلامی ثابت کرده است.
دو طرف روز چهارشنبه در حاشیه چهاردهمین نشست مقامهای ارشد امنیتی جهان در مسکو دیدار کردند.
ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی، نوشت باقری کنی به مجاهد گفت آمریکا و اسرائیل «دشمنان مشترک» کشورهای منطقه هستند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، در گزارشی با اشاره به هزینههای بالای دندانپزشکی و تحت پوشش نبودن بسیاری از خدمات آن از سوی بیمهها، نوشت شماری از بیماران به دلیل ناتوانی مالی، دنداندرد را تحمل میکنند.
بر اساس این گزارش، هزینه عکس OPG در برخی مراکز دندانپزشکی به دو و نیم میلیون تومان رسیده و عصبکشی هر دندان نیز بین حدود شش میلیون و ۸۰۰ هزار تا ۱۰ میلیون تومان هزینه دارد.
فارس همچنین نوشت هزینه ایمپلنت هر دندان در برخی کلینیکها تا ۵۰ میلیون تومان میرسد.
فارس نوشت هزینه درمان هر دندان بهطور میانگین بین ۱۵ تا ۴۰ میلیون تومان است، در حالی که بیمههای پایه هزینهای بابت آن پرداخت نمیکنند.
رسانه وابسته به سپاه به نقل از بیماران گزارش داد بسیاری از مردم به دلیل نداشتن بیمه تکمیلی یا هزینههای بالا، درمان دندانهای خود را به تعویق میاندازند تا زمانی که درد شدید آنها را ناچار به مراجعه به دندانپزشکی کند.