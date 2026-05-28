مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس جمهوری اسلامی، در گفت‌وگویی با خبرگزاری مهر، گفت کشورهای مسلمان منطقه می‌توانند الگویی شبیه اتحادیه اروپا و حتی کامل‌تر و قدرتمندتر از آن را شکل دهند.

او افزود دوران وابستگی امنیتی به آمریکا رو به پایان است و ملت‌های منطقه به سمت استقلال، همگرایی و شکل‌دهی نظم جدید منطقه‌ای حرکت خواهند کرد.

نماینده لنگرود در مجلس جمهوری اسلامی تاکید کرد کشورهای منطقه ظرفیت آن را دارند که با تقویت همکاری‌های مشترک، ساختاری منسجم و مستقل ایجاد کنند.