نماینده مجلس خواستار شکلگیری اتحادیه منطقهای شد
مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس جمهوری اسلامی، در گفتوگویی با خبرگزاری مهر، گفت کشورهای مسلمان منطقه میتوانند الگویی شبیه اتحادیه اروپا و حتی کاملتر و قدرتمندتر از آن را شکل دهند.
او افزود دوران وابستگی امنیتی به آمریکا رو به پایان است و ملتهای منطقه به سمت استقلال، همگرایی و شکلدهی نظم جدید منطقهای حرکت خواهند کرد.
نماینده لنگرود در مجلس جمهوری اسلامی تاکید کرد کشورهای منطقه ظرفیت آن را دارند که با تقویت همکاریهای مشترک، ساختاری منسجم و مستقل ایجاد کنند.