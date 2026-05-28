پلیس متروپولیتن لندن اعلام کرد یک مرد ۴۱ ساله ایرانی شامگاه چهارشنبه در پی برخورد شدید یک خودرو در نزدیکی دیوار جاویدنامان در گولدرز گرین لندن به‌شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شده است.

پلیس اعلام کرد راننده خودرو، مردی ۳۹ ساله با تابعیت عراقی، به اتهام وارد کردن جراحات شدید، رانندگی خطرناک و خودداری از ارائه نمونه برای آزمایش مواد مخدر بازداشت شده و تحقیقات ادامه دارد. پلیس همچنین اعلام کرد این پرونده در حال حاضر تروریستی تلقی نمی‌شود.

فربد سروندی، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، گزارش داد فرد زخمی امیرحسین ترکان، فعال سیاسی است که پس از یک درگیری لفظی با افراد داخل خودرو، دچار حادثه شده است.

«بهنام» یکی از نزدیکان ترکان گفت راننده خودرو در دو مرحله او را زیر گرفته و از روی او رد شده است.

به گفته این فرد نزدیک به ترکان، او از ناحیه گردن آسیب شدید دیده، لگنش در دو نقطه شکسته، بخش زیادی از دنده‌هایش شکسته و به‌دلیل پارگی ریه دچار خونریزی داخلی شده است. بر اساس این گزارش، وضعیت جسمانی او «بسیار وخیم» توصیف شده است.