عضو کمیسیون فرهنگی مجلس: به نظر میرسد ترامپ دچار زوال عقل شده است
محمد میرزایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس جمهوری اسلامی، گفت دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، هر روز مطالبی را مطرح میکند که به گفته او هیچکدام توجیه عقلانی ندارد و به نظر میرسد او دچار «زوال عقل» شده است.
او با اشاره به حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی گفت: «هر روز مطالب متفاوتی مطرح میشود که حتی بسیاری از تحلیلگران غربی و آمریکایی نیز آن را قابل دفاع نمیدانند. بهجز شخص ترامپ، هیچیک از تحلیلگران آمریکایی نگفتهاند که آمریکا در این جنگ پیروز شده است.»
نماینده مجلس افزود: «حتی برخی نزدیکان او نیز اظهاراتی درباره وضعیت ذهنی او مطرح کردهاند.»