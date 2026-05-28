محمد میرزایی، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس جمهوری اسلامی، گفت دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، هر روز مطالبی را مطرح می‌کند که به گفته او هیچ‌کدام توجیه عقلانی ندارد و به نظر می‌رسد او دچار «زوال عقل» شده است.

او با اشاره به حملات آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی گفت: «هر روز مطالب متفاوتی مطرح می‌شود که حتی بسیاری از تحلیلگران غربی و آمریکایی نیز آن را قابل دفاع نمی‌دانند. به‌جز شخص ترامپ، هیچ‌یک از تحلیلگران آمریکایی نگفته‌اند که آمریکا در این جنگ پیروز شده است.»

نماینده مجلس افزود: «حتی برخی نزدیکان او نیز اظهاراتی درباره وضعیت ذهنی او مطرح کرده‌اند.»