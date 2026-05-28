ابوالفضل ابوترابی، نماینده نجفآباد در مجلس، به سایت دیدهبان ایران، گفت: «تمام خطوط قرمز رهبری از تنگه هرمز، مسئله هستهای و گرفتن غرامت، در مذاکرات نقض شده است.»
ابوترابی، گفت: «دارند با آبنبات چوبی صندوق ۳۰۰ میلیاردی و بدون ضمانت اجرایی، ما را فریب میدهند.»
او افزود: «تنگه هرمز بدهیم تا ۱۲ میلیارد دلار پول خودمان را با خفت و خواری بگیریم؟ اگر ما تنگه هرمز را باز کردیم، چه تضمینی وجود دارد که آنها دوباره محاصره را شروع نکنند؟ هیچ تضمینی.»
این نماینده مجلس در پایان گفت: «آمریکا بعد از جام جهانی و انتخابات کنگره، دوباره به ما حمله میکند.»
خبرگزاری رویترز گزارش داد سهام اروپا، پنجشنبه هفت خرداد، همزمان با تشدید تنشها در خاورمیانه کاهش یافت؛ تنشهایی که چشمانداز دستیابی فوری به توافق برای بازگشایی تنگه هرمز را تیرهتر کرده و نگرانیها درباره سلامت اقتصاد جهانی را افزایش داده است.
شاخص فراگیر استاکس ۶۰۰ اروپا تا ساعت ۱۰:۳۶ به وقت ایران، ۰/۴ درصد افت کرد و به ۶۲۵/۸۳ واحد رسید. همه بورسهای عمده منطقهای نیز کاهش داشتند.
بهای نفت خام، با تشدید خصومتها میان جمهوری اسلامی و آمریکا، بیش از ۲/۵ درصد افزایش یافت و به ۹۷ دلار برای هر بشکه رسید.
رویترز نوشت همزمان کویت اعلام کرد پدافند هوایی این کشور در حال رهگیری تهدیدهای موشکی و پهپادی متخاصم است.
سهام شرکتهای هواپیمایی حساس به قیمت انرژی، از جمله ایرفرانس و لوفتهانزا، هر کدام حدود یک درصد کاهش یافت.
بیتکوین در پی افزایش نگرانیها درباره جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی و همزمان با خروج سرمایه از صندوقهای قابل معامله در بورس آمریکا، به پایینترین سطح خود در بیش از شش هفته گذشته رسید.
بزرگترین ارز دیجیتال جهان پنجشنبه در سنگاپور تا ۳.۳ درصد کاهش یافت و به ۷۲ هزار و ۶۴۳ دلار رسید که ضعیفترین سطح آن از ۲۳ اردیبهشت بود. اتریوم، دومین ارز دیجیتال بزرگ، نیز بیش از ۴ درصد افت کرد و به هزار و ۹۶۵ دلار رسید که پایینترین سطح آن در نزدیک به دو ماه گذشته است.
همزمان سهام و اوراق قرضه کاهش یافتند و بهای نفت پس از حملات تازه در خاورمیانه افزایش پیدا کرد. این تحولات خوشبینیها نسبت به دستیابی به توافق برای پایان جنگ را تضعیف و نگرانیها درباره افزایش تورم و رشد نرخ بهره را تقویت کرد.
صندوقهای قابل معامله در بورس مبتنی بر بیتکوین در آمریکا نیز از ابتدای ماه مه تاکنون حدود ۱.۵ میلیارد دلار خروج خالص سرمایه را ثبت کردهاند. بر اساس دادههای کوینگلس، در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۸۷۳ میلیون دلار از موقعیتهای صعودی ارزهای دیجیتال بسته شد که ۵۱۲ میلیون دلار آن در چهار ساعت پایانی رخ داد.
محمدرضا باهنر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت «دوران بزندررو» پایان یافته و هر اقدام دشمن با «پاسخی پشیمانکننده و قاطع» روبهرو خواهد شد.
باهنر در گفتوگو با ایرنا گفت جمهوری اسلامی به آمریکا هشدار داده اگر قصد آسیب زدن به زیرساختهای ایران را داشته باشد، تهران نیز «مقابلهبهمثل» خواهد کرد. او افزود: «اگر دستی به قصد تجاوز به سوی ایران دراز شود، قطعا آن دست را قطع خواهیم کرد.»
او گفت حتی اگر آمریکا خواهان پایان دادن به جنگ باشد، اسرائیل ممکن است با اقداماتی مانند «ترور یا تحریکهای جدید» مانع بازگشت آرامش شود.
باهنر افزود جمهوری اسلامی دیگر مانند گذشته به وعدههای آمریکا اعتماد نخواهد کرد و مذاکرات از این پس «گامبهگام و متوازن» پیش خواهد رفت؛ یعنی هر قدمی که جمهوری اسلامی برمیدارد، باید با اقدام متقابل و عملی طرف مقابل همراه باشد و در صورت توقف آنها، تهران نیز متوقف خواهد شد.
او گفت دیپلماتها و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در چارچوب سیاستهای کلان نظام حرکت میکنند.
باهنر افزود نیروهای مسلح اگرچه در بالاترین سطح آمادگی و «دستبهماشه» هستند، اما کاملا تحت فرماندهی و سیاستهای نظام عمل میکنند و این آمادگی به معنای وضعیت «آتشبهاختیار» یا اقدام خودسرانه نیست.
به گفته باهنر، دیپلماسی با میانجیگری عمان، قطر و پاکستان در جریان است. او همچنین گفت برخی «ناهنجاریها و زمزمهها» با رویکرد «مخالفت با مذاکره»، وحدت جامعه را هدف قرار دادهاند و چنین اظهارنظرهایی جز ایجاد شکاف و گرفتاری نتیجهای ندارد.
علی باقری کنی، معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در جریان سفر به مسکو با گئورگی بوریسنکو، معاون وزیر خارجه روسیه، دیدار کرد.
به گزارش رسانههای ایران، کاظم جلالی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، نیز در این دیدار حضور داشت.
باقری کنی در سفر به مسکو، چهارشنبه با سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه، دیدار و گفتوگو کرد.
مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس جمهوری اسلامی، در گفتوگویی با خبرگزاری مهر، گفت کشورهای مسلمان منطقه میتوانند الگویی شبیه اتحادیه اروپا و حتی کاملتر و قدرتمندتر از آن را شکل دهند.
او افزود دوران وابستگی امنیتی به آمریکا رو به پایان است و ملتهای منطقه به سمت استقلال، همگرایی و شکلدهی نظم جدید منطقهای حرکت خواهند کرد.
نماینده لنگرود در مجلس جمهوری اسلامی تاکید کرد کشورهای منطقه ظرفیت آن را دارند که با تقویت همکاریهای مشترک، ساختاری منسجم و مستقل ایجاد کنند.