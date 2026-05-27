وزارت خارجه کره جنوبی چهارشبنه شش خرداد اعلام کرد که حمله به کشتی باری اچامام نامو در تنگه هرمز ، احتمالا با استفاده از یک موشک ایرانی انجام شده است.
به گزارش رویترز، یک مقام دفتر ریاستجمهوری کره جنوبی ۲۱ اردیبهشت اعلام کرد سئول در حال بررسی نقش احتمالی جمهوری اسلامی در حمله به نفتکش کرهای «اچامام نامو» در هفته گذشته است.
او با تاکید بر این که کره جنوبی قصد دارد به عامل حمله به این کشتی پاسخ دهد در عین حال گفت عامل این حمله تاکنون شناسایی نشده و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد.
سفارت جمهوری اسلامی در سئول ۱۷ اردیبهشت هرگونه دخالت سپاه پاسداران در آسیب به یک کشتی کره جنوبی در تنگه هرمز را رد کرد.
دونالد ترامپ، رییس جمهوری آمریکا ۱۴ اردیبهشت جمهوری اسلامی را عامل این حمله معرفی کرده و گفته بود شاید زمان آن فرا رسیده که کره جنوبی به «پروژه آزادی» تنگه هرمز بپیوندد.
یسرائیل کاتز، وزیر دفاع اسرائیل، اعلام کرد محمد عوده، فرمانده شاخه نظامی حماس، در حمله اسرائیل به نوار غزه کشته شده است.
کاتز چهارشنبه ششم خرداد با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، به ارتش و سازمان امنیت داخلی اسرائیل، شینبت، تبریک گفت و اعلام کرد فرمانده شاخه نظامی حماس در حمله سهشنبه پنجم خرداد به غزه از پا درآمد.
او تاکید کرد اسرائیل به حذف همه افرادی که در حمله هفتم اکتبر نقش داشتند، ادامه خواهد داد.
به گفته کاتز، اسرائیل اجازه نخواهد داد حماس دوباره بهصورت نظامی یا غیرنظامی بر غزه حکومت کند و طرح «مهاجرت داوطلبانه» از غزه نیز «در زمان و به شیوه مناسب» انجام خواهد شد.
آژانس دفاع مدنی غزه پیشتر اعلام کرد در حمله به محله ریمال در غرب شهر غزه، دستکم سه نفر کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند.
رسانههای وابسته به حماس نیز گزارش دادند عوده به همراه همسر و پسرانش کشته شدهاند.
با این حال، حماس تاکنون در این باره اظهار نظر نکرده است.
محمد عوده که بود؟
ارتش اسرائیل و شینبت در بیانیه مشترکی اعلام کردند عوده پس از کشته شدن عزالدین حداد، فرماندهی شاخه نظامی حماس را بر عهده گرفته بود و طی سالهای اخیر نیز ریاست دستگاه اطلاعاتی این گروه را بر عهده داشت.
بر اساس این بیانیه، نیروهای اسرائیلی پس از ماهها «ردیابی اطلاعاتی» و زیر نظر گرفتن رفتوآمدهای عوده و نزدیکانش، چند ساختمان در مرکز شهر غزه را که بهعنوان مخفیگاه استفاده میشد، هدف قرار دادند.
ارتش اسرائیل ۲۵ اردیبهشت حداد را در حملهای هوایی هدف قرار داد و از پا درآورد.
به گزارش روزنامه الشرق الاوسط، عوده از روابط نزدیکی با حداد برخوردار بود و پس از ترور رهبران سابق حماس، محمد ضیف و محمد سنوار، با او برای «تجدید ساختار سازمانی» این پروه همکاری میکرد.
ارتش اسرائیل همچنین اعلام کرد آپارتمان متعلق به یکی از اعضای حماس که در حمله هفتم اکتبر مشارکت داشت و از نزدیکان عوده بود نیز هدف قرار گرفت.
بر اساس این بیانیه، عوده از آخرین فرماندهان ارشد شاخه نظامی حماس بود که در طراحی و اجرای حمله هفتم اکتبر و هدایت نبرد علیه نیروهای اسرائیلی نقش داشت و کشته شدنش «ضربهای مهم» به تلاشهای حماس برای بازسازی ساختار نظامی خود محسوب میشود.
حزب ایران نوین با ارسال نامهای رسمی به فیفا، به ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به ورزشگاههای جام جهانی ۲۰۲۶ اعتراض کرد.
در نامه حزب ایران نوین تاکید شده است: «نشان شیر و خورشید نه یک نماد سیاسی، بلکه بخشی جداییناپذیر از تاریخ، فرهنگ و هویت ملی ایران است؛ نشانی که قرنها پیش از حکومت کنونی وجود داشته و نماد وحدت و تمامیت ارضی ایران است.»
این حزب تصمیم فیفا را مغایر با اصول بیطرفی این نهاد دانست و افزود: «جام جهانی باید عرصه احترام به ملتها باشد، نه بستری برای حذف نمادهای تاریخی.»
پیشتر، «موسسه صداهای آزادی» در آمریکا نیز با ارسال نامهای به فیفا، برگزارکنندگان را به اقدام قضایی در دادگاههای فدرال و عالی کالیفرنیا تهدید کرده بود.
مشاور حقوقی این نهاد اعلام کرد در صورت اصرار فیفا بر سیاسی دانستن این پرچم و ممنوعیت آن، به دلیل نقض آزادی بیان، روند رسمی دادرسی علیه فیفا را آغاز خواهند کرد.
آتشسوزی گستردهای صبح چهارشنبه در یک فروشگاه مواد غذایی یهودیان در منطقه گولدرز گرین در شمال غرب لندن رخ داد و دهها آتشنشان را به محل حادثه کشاند.
به گفته سازمان آتشنشانی لندن، حدود ۱۰۰ آتشنشان با ۱۵ خودرو در حال مهار حریقی هستند که گمان میرود از انبار فروشگاه «کوشر کینگدام» آغاز شده و به ساختمان اصلی نیز سرایت کرده است.
مقامهای آتشنشانی گفتند آتشسوزی «حجم قابل توجهی دود» تولید کرده و از ساکنان منطقه خواستند در و پنجرههای خود را بسته نگه دارند.
پلیس متروپولیتن نیز اعلام کرد در این حادثه کسی آسیب ندیده است.
گولدرز گرین یکی از محلههای شناختهشده لندن با جمعیت قابل توجه یهودیان است و فروشگاههای عرضهکننده محصولات «کوشر» در این منطقه فعال هستند.
رسانه دولتی کره شمالی گزارش داد پیونگیانگ با نظارت کیم جونگ اون، رهبر این کشور، مجموعهای از موشکهای بالستیک، راکتها و موشکهای کروز دقیق هدایتشونده مبتنی بر هوش مصنوعی را آزمایش کرده است.
خبرگزاری رویترز چهارشنبه ششم خرداد گزارش داد کره شمالی پس از توسعه موشکهای بالستیک دوربرد و تواناییهای هستهای خود، در سالهای اخیر بهطور مداوم در حال ارتقای زرادخانه تاکتیکی و متعارفش بوده و وعده داده است این تسلیحات را در نزدیکی مرز با کره جنوبی مستقر کند.
این در حالی است که ارتش کره جنوبی پنجم خرداد اعلام کرد کره شمالی چند پرتابه، از جمله دستکم یک موشک بالستیک کوتاهبرد، به سمت آبهای ساحل غربی این کشور شلیک کرده است.
ستاد مشترک ارتش کره جنوبی در بیانیهای اعلام کرد این پرتابها حدود ساعت یک بعدازظهر به وقت محلی، از نزدیکی شهر چونگجو در استان پیونگان شمالی در کره شمالی انجام شدهاند.
آزمایش تسلیحات «مناسب جنگ مدرن»
خبرگزاری دولتی کره شمالی اعلام کرد این آزمایشها برای ارزیابی قدرت یک «کلاهک ماموریت ویژه» روی موشکهای بالستیک تاکتیکی، میزان اطمینانپذیری راکتهای دوربرد پرتاب چندگانه و دقت موشکهای کروز تاکتیکی مجهز به هدایت هوش مصنوعی انجام شده است.
کیم جونگ اون گفت این آزمایشها نشان دادهاند سامانههای تسلیحاتی و پرتاب خودکار با موفقیت بهروزرسانی شدهاند تا «با شرایط واقعی جنگ مدرن سازگار شوند و کاربرد رزمی آنها افزایش یابد.»
به گفته او، این آزمایشها، آمادگی رزمی موشکهای کروز مستقر در یگانهای توپخانهای نزدیک مرز کره جنوبی را تایید کردهاند. موشکهایی که به سامانه ناوبری دقیق و کنترل مبتنی بر هوش مصنوعی مجهز هستند و میتوانند اهدافی در فاصله ۱۰۰ کیلومتری را هدف قرار دهند.
سئول، پایتخت پرجمعیت کره جنوبی، در فاصلهای کمتر از ۱۰۰ کیلومتر از منطقه غیرنظامی میان دو کره قرار دارد.
پیونگیانگ پیشتر کره جنوبی را «دشمن اصلی» خود خوانده و سیاست اتحاد دوباره دو کره را کنار گذاشته است.
اشاره علنی به استفاده از هوش مصنوعی در موشکها
تحلیلگران با اشاره به اعلام رسمی کره شمالی درباره سامانه هدایت نهایی موشکهای کروز، گفتند احتمالا این نخستین باری است که این کشور بهصورت علنی از استفاده از هوش مصنوعی در موشکها سخن میگوید.
این فناوری با استفاده از دادههای لحظهای، هدف را شناسایی و روی آن قفل میکند.
یانگ اوک، کارشناس نظامی در موسسه مطالعات سیاسی «آسان» (Asan)، گفت: «موضوع، استفاده از هوش مصنوعی در شناسایی هدف و هدایت موشک است.»
کره شمالی پیشتر نیز اعلام کرده بود در پهپادهای خود از فناوری هوش مصنوعی استفاده کرده است.
هونگ مین، پژوهشگر موسسه اتحاد ملی کره، گفت ادعای پیونگیانگ احتمالا به نسخه ارتقایافته سامانههای هدایت دیجیتال موجود همراه با فناوری شناسایی خودکار هدف اشاره دارد؛ هرچند از روی گزارش منتشرشده نمیتوان میزان پیشرفت واقعی این فناوری را تایید کرد.
تجربه جنگ اوکراین
کره شمالی از اواخر سال ۲۰۲۳ موشکهای بالستیک و راکتهای توپخانهای در اختیار روسیه قرار داده که در جنگ اوکراین مورد استفاده قرار گرفتهاند.
تحلیلگران معتقدند استفاده از این تسلیحات در میدان جنگ، دادههای ارزشمندی برای توسعه زرادخانه نظامی پیونگیانگ فراهم کرده است.
تضمین عبور و مرور امن کشتیها از تنگه هرمز یکی از مهمترین خواستههای ایالات متحده در هر توافق احتمالی با جمهوری اسلامی است.
بررسی آبراههای مهم جهان و میزان تردد از آنها نشان میدهد اختلال در هر یک از این مسیرها میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد جهانی داشته باشد.