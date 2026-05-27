احمد خاتمی: ترامپ دنبال مذاکره نیست، هدفش تسلیم ایران است
احمد خاتمی در خطبههای نماز عید قربان، دونالد ترامپ را «دشمن دیوانه کاخ سیاهنشین» خواند و گفت رییسجمهوری آمریکا «مدام از مذاکره با ایران سخن میگوید، اما حقیقت آن است که مقصودشان مذاکره نیست بلکه تسلیم است».
به گفته او، «دشمنان» خواهان ذلت ملت ایران هستند، اما «این را به گور خواهند برد».
خاتمی با اشاره به تظاهرات خیابانی حامیان حکومت افزود: «حضور مردم در خیابانها از مصادیق بارز مقاومت است. ملت ایران هرگز تن به تسلیم نخواهد داد.»
در پی درگیرهای محدود میان جمهوری اسلامی و آمریکا، مقامات ایرانی و میانجیهای عرب گفتند تهران در مذاکرات با واشینگتن دو هدف اصلی را دنبال میکند: کاهش فشار اقتصادی و دسترسی دوباره به منابع مالی و بازار نفت، بدون آنکه امتیازهایی بدهد که ترامپ بتواند آن را «پیروزی» سیاسی معرفی کند.
والاستریت ژورنال سهشنبه پنجم خرداد در گزارشی نوشت تهران امیدوار است با دستیابی به توافق، بخشی از حدود ۱۰۰ میلیارد دلار دارایی مسدودشده خود را آزاد کند و دوباره به بازار جهانی نفت دسترسی پیدا کند.
بر اساس این گزارش، تهران خبر کشته شدن چند عضو سپاه پاسداران در حمله نیروهای آمریکایی را با تاخیر منتشر کرد تا گفتوگوها آسیب نبیند.
یکی از اصلیترین اختلافها در مذاکرات، آینده برنامه هستهای جمهوری اسلامی و ذخایر اورانیوم غنیشده در ایران است.
این در حالی است که محور این مذاکرات، آزادسازی ۲۴ میلیارد دلار از داراییهای بلوکهشده ایران است.
بر اساس این گزارش مقامهای ایرانی و میانجیها گفتهاند تهران به توافقی نزدیک شده که در مرحله نخست نیمی از این مبلغ آزاد شود.
والاستریت ژورنال با اشاره به این که حملات به زیرساختهای انرژی در ایران به سهمیهبندی سوخت منجر شده و تورم و پایین آمدن شدید سطح رفاه، اعتراضهای سراسری دیماه را رقم زد، تاکید کرد مقامهای عملگراتر در حکومت نگرانند ادامه بحران اقتصادی به موج تازهای از نارضایتی عمومی منجر شود.
بر اساس این گزارش با توجه به دیده نشدن مجتبی خامنهای، رهبر سوم جمهوری اسلامی، از زمان جانشینی پدرش، میانجیها در تلاشاند اطمینان پیدا کنند پیشنهادهای فعلی تهران مورد تایید جریانهای تندرو و نهادهای امنیتی نیز قرار دارد.
بر اساس این گزارش، پیشنهاد گسترش توافقهای ابراهیم، مقامهای خاورمیانه را غافلگیر کرد، زیرا پیش از تماس ترامپ در جریان این طرح قرار نگرفته بودند.
کاخ سفید اعلام کرد این ایده مستقیما از سوی ترامپ مطرح شده است.
والاستریت ژورنال نوشت طرح تازه ترامپ علاوه بر تاثیر بر مذاکرات حکومت ایران و آمریکا، میتواند روابط واشینگتن با کشورهای خاورمیانه را نیز تغییر دهد. منطقهای که پس از سالها جنگ، همچنان نسبت به عادیسازی روابط با اسرائیل تردیدهای جدی در آن وجود دارد.
والاستریت ژورنال در ادامه نوشت ترامپ از درخواست قبلی خود برای تحویل مستقیم ذخایر اورانیوم غنیشده در ایران به آمریکا عقبنشینی کرده و گفته است این مواد میتوانند زیر نظر آژانس بینالمللی انرژی اتمی در داخل ایران یا در مکانی دیگر نابود شوند.
تیم بسکتبال اوکلاهاما سیتی تاندر با پیروزی ۱۲۷ بر ۱۱۴ مقابل سن آنتونیو اسپرز در بازی پنجم فینال کنفرانس غرب، در یکقدمی صعود به فینال انبیای قرار گرفت. اوکلاهاما با این برد خانگی در مجموع ۳ بر ۲ پیش افتاد و اکنون تنها به یک پیروزی دیگر نیاز دارد.
جولین چامپانی در ابتدای مسابقه ۱۳ امتیاز برای سن آنتونیو کسب کرد و تیمش را پیش انداخت.
اما همتیمی او، ویکتور ومبانیاما، ستاره فرانسوی اسپرز، شب سختی را پشت سر گذاشت و با کسب تنها ۲۰ امتیاز، کارایی همیشگی را نداشت.
در مقابل، شای گیلجس-الکساندر با درخشش خود ۳۲ امتیاز برای اوکلاهاما به دست آورد و ستاره میدان بود. الکس کاروسو و جارد مککین نیز با پرتابهای دقیق خود، راه پیروزی تیم میزبان را هموار کردند.
اسپرز اکنون برای جلوگیری از حذف، باید بازی ششم را روز جمعه در تگزاس ببرد.