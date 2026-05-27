خبرگزاری رویترز گزارش داد یک نفتکش حامل فرآوردههای نفتی متعلق به گروه کشتیرانی چینی کاسکو، چهارشنبه در حال عبور از تنگه هرمز بود؛ با این حال دادههای کشتیرانی نشان میدهد تردد نفتکشها در این مسیر همچنان محدود است.
بر اساس این گزارش، پیش از آغاز جنگ علیه ایران در اسفند ۱۴۰۴، میانگین تردد روزانه کشتیها از تنگه هرمز بین ۱۲۵ تا ۱۴۰ عبور بود، اما از آن زمان میانگین کلی عبور روزانه حدود ۱۱ کشتی بوده است.
دادههای رهگیری نشان میدهد در یک روز گذشته دو نفتکش حامل نفت خام نیز از تنگه هرمز عبور کردهاند و ۹ کشتی دیگر وارد خلیج فارس شده یا از آن خارج شدهاند.
شرکت کارگزاری نفتکش گیبسون اعلام کرد با وجود نشانههایی از افزایش عبور نفتکشها، جریان انتقال نفت و فرآوردههای نفتی در مقایسه با دوران پیش از جنگ همچنان بسیار محدود است و بازگشت تردد به سطح پیشین به تضمینهای امنیتی، پاکسازی مینها و چارچوب تازه بیمهای نیاز دارد.