ستاره ۳۴ ساله برزیلی که برای سانتوس بازی می‌کند، سه‌شنبه شب از روی سکوهای ورزشگاه ویلا بلمیرو پیروزی ۳ بر صفر تیمش مقابل دپورتیوو کوئنکا در کوپا سودامریکانا را تماشا کرد؛ دیداری که توجه خبرنگاران را به وضعیت جسمانی او جلب کرد.

نیمار اخیرا در مسابقه مقابل کوریتیبا دچار التهاب در ناحیه ساق پا شد و همین مسئله نگرانی‌‌هایی درباره آمادگی او برای جام جهانی ایجاد کرد. با این حال، او در پاسخ به سوال خبرنگاران درباره وضعیت پایش گفت: «اینجاست، کاملا سالم!»

وقتی خبرنگاران از او پرسیدند آیا این مشکل می‌تواند برای حضورش در جام جهانی دردسرساز شود، نیمار با لحنی تند پاسخ داد: «مشکل چیه؟» او با این پاسخ کوتاه تلاش کرد به شایعات درباره احتمال غیبتش در جام جهانی پایان دهد.

با وجود اطمینان خاطر نیمار، کادر پزشکی تیم ملی برزیل قصد دارد با احتیاط بیشتری او را آماده مسابقات کند. بر اساس گزارش‌ها، کارلو آنچلوتی و تیم پزشکی برزیل قرار است پس از حضور نیمار در کمپ تمرینی گرانخا کوماری در تروپولیس، برنامه‌ای اختصاصی برای آماده‌سازی او تدوین کنند تا فشار تمرینات باعث تشدید مشکل ساق پایش نشود.