شهروندان در پیام‌های خود تاکید کردند باید سرنوشتشان را به دست بگیرند و اجازه ندهند مسائلی مانند وصل شدن نسبی اینترنت یا احتمال توافق جمهوری اسلامی و آمریکا، مطالبات آنها را کمرنگ کند.

انتقاد از عادی‌سازی حکومتی با ابزاری به نام «فیلترنت»

شماری از شهروندان نسبت به آنچه عادی‌سازی شرایط پس از وصل شدن اینترنت می‌دانند، ابراز نگرانی کردند.

یکی از مخاطبان نوشت برخی وصل شدن اینترنت را به دیگران تبریک می‌گویند، در حالی که اینترنت حق بدیهی هر انسانی است.

به گفته این شهروند، وصل شدن اینترنت به معنای پایان بدبختی‌ و گرانی‌ها در کشور نیست.

کاربر دیگری هم نوشت گرچه فیلترنت به صورت محدود بازگشته، اما جوانی برباد رفته و جان جاویدنامان است که دیگر به این زندگی باز نخواهد گشت.

یک شهروند در پیامی خطاب به مردم ایران نوشت: «هر انقلابی به‌دست مردم همان کشور رخ خواهد داد و حالا که اینترنت‌ وصل شده، ایرانیان باید به یاد جاویدنامان، تمام تلاششان را برای آزادی انجام دهند.»

مخاطب دیگری هم نوشت: «وصل شدن اینترنت نمی‌تواند مردم را سرگرم و هدف اصلی‌شان را کم‌رنگ کند و برعکس، آنها را متحدتر خواهد کرد.»

در پیامی دیگر، شهروندی با اشاره به وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور پرسید که وصل شدن اینترنت، آن هم ضعیف، چه سودی برای مردم دارد وقتی که گرانی و بیکاری بیداد می‌کند

شهروندی از شیراز نیز تاکید کرد اگرچه اینترنت سرانجام وصل شد، اما «این بازگشت چه فایده‌ای دارد وقتی برخی کاربران حدود دو هزار و ۷۰۰ ساعت از سه هزار ساعت استریم خود در یوتیوب را از دست دادند و امکان کسب درآمد دلاری برایشان از بین رفت».

روایت‌هایی از امید و اتحاد

کاربر دیگری به ایران‌اینترنشنال گفت در تمام مدت این ۸۸ روز، در راستای همراهی با هموطنانی که توان خرید اینترنت گران قیمت ندارند، از «کانفیگ» یا « اینترنت پرو» استفاده نکرده است.

به اعتقاد او، همین اتحاد باعث شده است مردم ناامید نباشند: «این مردم ایران هستند که در نهایت پیروز خواهند شد.»

مخاطبی از کرمانشاه در پیامی برای ایران‌اینترنشنال نوشت پس از وصل شدن اینترنت، بسیاری از مردم احساس می‌کنند از «سلول انفرادی» زندان جمهوری اسلامی برای ساعتی به حیاط آمده‌اند اما مردم تا آزادی همچنان ایستاده‌اند.

شهروند دیگری که پس از حدود سه ماه دوباره به اینترنت دسترسی پیدا کرده، تاکید کرد وصل شدن اینترنت چیزی نیست که بتواند مردم را از مطالبات اصلی‌شان دور کند.

او نوشت مردم مصمم‌اند مسیر تغییر را ادامه دهند و امیدوارند به آزادی برسند.

مخاطبی از مشهد نیز در پیامی به ایران‌اینترنشنال گفت با وجود دشواری‌های فراوان، پس از ۸۸ روز دوباره به اینترنت متصل شده، اما مردم قرار نیست سکوت کنند و همچنان یاد و نام جاویدنامان را زنده نگه خواهند داشت.