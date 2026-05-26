خبرگزاری رویترز گزارش داد همزمان با استفاده ارتش آمریکا از پهپادهای انتحاری هدایتشونده با شبکه استارلینک در جنگ با جمهوری اسلامی، مقامهای اسپیسایکس خواستار افزایش هزینه خدمات ماهوارهای ارائهشده به پنتاگون شدند.
بر اساس این گزارش، مدیران اسپیسایکس به مقامهای پنتاگون گفتهاند ارتش آمریکا برای هر ترمینال حدود پنج هزار دلار پرداخت میکند، در حالی که عملا از سطحی از خدمات استفاده میکند که ارزش آن نزدیک به ۲۵ هزار دلار است.
رویترز نوشت اختلاف بر سر استفاده از استارلینک در پهپادهای انتحاری «لوکاس»، بخشی از تنشهای فزاینده میان پنتاگون و اسپیسایکس بر سر قیمتگذاری خدمات استارلینک در ماههای اخیر بوده است.
پنتاگون در نهایت با افزایش قیمت پیشنهادی اسپیسایکس موافقت کرد؛ اقدامی که تقریبا هزینه هر پهپاد لوکاس را دو برابر کرد.
بر اساس این گزارش، پنتاگون که بهدنبال کمک به شهروندان ایرانی برای دور زدن محدودیتهای ارتباطی جمهوری اسلامی است، با اسپیسایکس بر سر هزینه طرحی برای ارائه اتصال مستقیم تلفن همراه به شبکه استارلینک، مشابه خدمات نسل پنجم، نیز اختلاف پیدا کرده است.
رویترز نوشت اسپیسایکس برای اجرای این طرح رقمی تا ۵۰۰ میلیون دلار و همچنین ۱۰۰ میلیون دلار هزینه ماهانه درخواست کرده که موجب نگرانی مقامهای دفاعی آمریکا شده است.