خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع نزدیک به تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی نوشت هیچ مذاکرهای بدون واریز پولهای مسدودشده امکانپذیر نیست.
بر اساس این گزارش، آخرین اختلاف جدی میان جمهوری اسلامی و آمریکا بر سر آغاز مذاکرات، مربوط به نحوه دسترسی جمهوری اسلامی به منابع مسدودشده بود که با میانجیگری و ابتکار قطر در حال برطرفشدن است.
فارس نوشت آمریکا پیشتر نسبت به اجرای تعهدات خود در این زمینه «عقبنشینی» کرده بود، اما جمهوری اسلامی با «پافشاری» اعلام کرد «تا زمانی که پولهای مورد توافق واریز نشده باشد، هیچ توافقی ممکن نیست».
به نوشته فارس، با رایزنیها در قطر، پیشرفتهایی برای حل این مشکل حاصل شده است، اما تیم مذاکرهکننده جمهوری اسلامی با توجه به سابقه «عهدشکنی» آمریکا، این تفاهمات را تمامشده تلقی نمیکند و اعلام کرده تهران برای همه گزینههای محتمل آماده است.