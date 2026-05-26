هم‌زمان با افزایش نرخ تورم و تشدید بحران معیشتی در ایران، وب‌سایت خبرآنلاین گزارش داد گرانی لوازم بهداشتی، زندگی حدود ۴۵ هزار فرد دارای آسیب‌ نخاعی را با چالش‌های جدی روبه‌رو کرده است.

این رسانه سه‌شنبه پنجم خرداد با استناد به گزارش‌های میدانی از چند استان ایران نوشت اقلام مصرفی و تجهیزات پزشکی مورد استفاده روزانه افراد دارای آسیب ‌نخاعی، از جمله گاز استریل، پانسمان‌های تخصصی، سوند، کیسه سوند، ژل، سرنگ، دستمال کاغذی و داروهای مرتبط با زخم بستر، با افزایش چشمگیر قیمت مواجه شده‌اند.

به گزارش خبرآنلاین، بهای این اقلام در دو ماه گذشته در سبد مراقبتی شهروندان دارای آسیب نخاعی، دست‌کم دو تا سه برابر شده است.

تداوم بحران اقتصادی، دسترسی این افراد به تجهیزات ضروری را کاهش داده و به تشدید زخم بستر و افت کیفیت مراقبت روزانه بیماران انجامیده است.

