در پی حمله پهپادی از لبنان به شمال اسرائیل، ارتش اسرائیل برای ساکنان شهر صور و مناطق اطراف آن در جنوب لبنان هشدار تخلیه فوری صادر کرد.

افیخای ادرعی، سخنگوی عرب‌زبان ارتش اسرائیل، در ایکس نوشت: «به دنبال نقض آتش‌بس از سوی حزب‌الله، ارتش اسرائیل در ساعات آینده ناچار خواهد بود با شدت علیه زیرساخت‌های وابسته به این گروه در شهر صور و اردوگاه‌های اطراف آن اقدام کند.»

او افزود: «از ساکنانی که ساختمان‌هایشان بعدا در نقشه‌ با رنگ قرمز مشخص خواهد شد، درخواست می‌شود برای حفظ امنیت خود فورا خانه‌هایشان را تخلیه کنند، زیرا ارتش اسرائیل قصد آسیب رساندن به غیرنظامیان را ندارد.»