ستون اصلی تیمی که یورو ۲۰۲۴ را فتح کرد، همچنان شالوده تیم ملی اسپانیا برای جام جهانی ۲۰۲۶ را تشکیل می‌دهد.

بازیکنانی مانند رودری، پدری، فابیان روئیس، دنی اولمو و لامین یامال همچنان مهره‌های کلیدی تیم محسوب می‌شوند.

با این لیست، برای نخستین‌بار در ۹۲ سال حضور اسپانیا در جام جهانی، هیچ نماینده‌ای از پرافتخارترین باشگاه این کشور در ترکیب تیم ملی حضور نخواهد داشت. در عوض بارسلونا، قهرمان دو فصل اخیر لالیگا، ۸ نماینده در ترکیب دارد.

جام جهانی پیش رو هفدهمین حضور اسپانیا در این رقابت‌ها خواهد بود.

تیم ملی اسپانیا البته در یورو ۲۰۲۰ نیز هیچ بازیکنی از رئال مادرید را به همراه نداشت، اما در ترکیب قهرمان یورو ۲۰۲۴ سه بازیکن از این باشگاه حضور داشتند.

دین هویسن، مدافع جوان رئال مادرید، شانس حضور در جام جهانی را داشت؛ او در اردوی دو ماه پیش با تیم تمرین کرد و البته ۹۰ دقیقه هم به میدان رفت. اما نامش در لیست نهایی سرمربی نیست.

هویسن تابستان گذشته با انتقالی ۵۰ میلیون پوندی از بورنموث به رئال مادرید پیوست و در نخستین فصل حضورش در برنابئو، در مجموع ۴۰ بازی در تمامی رقابت‌ها انجام داد. رئال مادرید برای دومین فصل متوالی بدون کسب جامی بزرگ به کار خود پایان داد.

هویسن که در رده‌های پایه برای هلند بازی کرده بود، در سال ۲۰۲۴ تابعیت ورزشی خود را به اسپانیا تغییر داد و سال بعد نخستین بازی ملی‌اش را انجام داد. او تاکنون هفت بازی ملی انجام داده

لوئیس دلا فوئنته گفته فرم فعلی و آمادگی بدنی بازیکنان را در اولویت قرار داده است؛ تصمیمی که باعث غیبت‌های قابل توجه و در عین حال دعوت از چهره‌هایی شد که در طول فصل درخشیدند.

در دروازه، خط دفاع و خط میانی، ساختار تیم بسیار آشنا باقی مانده است. در خط حمله نیز اسپانیا روی سرعت، خلاقیت و استعدادهای جوان برای رقابت در بالاترین سطح حساب باز کرده است.

اسپانیا در مرحله گروهی جام جهانی با کیپ‌ورد، عربستان سعودی و اروگوئه هم‌گروه است.

اسامی بازیکنان تیم ملی اسپانیا برای جام جهانی ۲۰۲۶؛

دروازه‌بانان

اونای سیمون (اتلتیک بیلبائو)

داوید رایا (آرسنال)

خوان گارسیا (بارسلونا)

مدافعان

پدرو پورو (تاتنهام)

مارکوس یورنته (اتلتیکو مادرید)

مارک کوکوریا (چلسی)

آلکس گریمالدو (بایر لورکوزن)

پائو کوبارسی (بارسلونا)

آیمریک لاپورت (النصر)

اریک گارسیا (بارسلونا)

مارک پوبیل (اتلتیکو مادرید)

هافبک‌ها

رودری (منچسترسیتی)

مارتین سوبیمندی (آرسنال)

پدری (بارسلونا)

فابیان روئیس (پاری‌سن‌ژرمن)

گاوی (بارسلونا)

آلکس بائنا (اتلتیکو مادرید)

میکل مرینو (آرسنال)

مهاجمان

لامین یامال (بارسلونا)

دنی اولمو (بارسلونا)

نیکو ویلیامز (اتلتیک بیلبائو)

فران تورس (بارسلونا)

میکل اویارسابال (رئال سوسیداد)

یرمی پینو (کریستال پالاس)

بورخا ایگلسیاس (سلتاویگو)

ویکتور مونیوز (اوساسونا)