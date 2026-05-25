خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام عباس اکبری فیض‌آبادی، از معترضان بازداشت‌شده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، بامداد دوشنبه چهارم خرداد به اجرا درآمده است.

این رسانه حکومتی اکبری فیض‌آبادی را «یکی از لیدرهای مسلح اغتشاشات در شهرستان نائین اصفهان» معرفی کرد و نوشت او «نقش مهمی در حمله به فرمانداری شهرستان و مراکز تامین امنیت و همچنین مراکز خدماتی داشت».

«محاربه»، «تخریب عمدی اموال عمومی به قصد مقابله با نظام»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت»، «حمله به فرمانداری نائین»، «استفاده از سلاح کلت کمری» و «اقدام به شلیک به سمت ماموران» از اتهامات این زندانی سیاسی اعلام شده است.

‫جمهوری اسلامی همواره در تلاش برای بی‌اعتبار کردن صدای منتقدان، اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات» نامیده و آن‌ها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده است.