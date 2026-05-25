اورشلیمپست: مقامهای اسرائیلی درباره «توافق بد» میان تهران و واشینگتن هشدار دادند
به گزارش روزنامه اورشلیمپست، مقامهای اسرائیلی هشدار دادهاند که توافق در حال شکلگیری بین حکومت ایران و ایالات متحده «یک توافق بد» است و به تهدیدات کلیدی تهران فراتر از برنامه هستهایاش نمیپردازد.
یک مقام اسرائیلی به روزنامه اورشلیمپست گفت: «چارچوب توافق خوب نیست و حتی اگر توافق نهایی امضا شود و تمام اورانیوم غنیشده از ایران خارج شود، که یک "اگر" بزرگ است، این توافق به موضوع برنامه موشکی ایران یا شبکه نیروهای نیابتی منطقهای آن نمیپردازد.»
بر اساس این گزارش، مقامها در اورشلیم همچنین نگرانند که این توافق، آزادی عمل اسرائیل در لبنان و همچنین توانایی این کشور برای اقدام علیه تهدیدهای جمهوری اسلامی در سراسر منطقه را محدود کند.
اورشلیمپست افزود بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، عصر یکشنبه گروه کوچکی از وزیران و مقامات ارشد امنیتی را برای بحث در مورد توافق در حال شکلگیری فراخواند.