مقام‌های اسرائیلی هشدار دادند که توافق در حال شکل‌گیری بین حکومت ایران و ایالات متحده «یک توافق بد» است و می‌گویند که این توافق به تهدیدات کلیدی تهران فراتر از برنامه هسته‌ای‌اش نمی‌پردازد.

یک مقام اسرائیلی به روزنامه اورشلیم‌پست گفت: «چارچوب توافق خوب نیست و حتی اگر توافق نهایی امضا شود و تمام اورانیوم غنی‌شده از ایران خارج شود، که یک «اگر» بزرگ است، این توافق به موضوع برنامه موشکی ایران یا شبکه نیروهای نیابتی منطقه‌ای آن نمی‌پردازد.»

بر اساس این گزارش، مقام‌ها در اورشلیم همچنین نگرانند که این توافق بتواند آزادی عمل اسرائیل در لبنان را محدود کند و به‌طور بالقوه، توانایی آن را برای اقدام علیه تهدیدهای تهران در سراسر منطقه محدود کند.

یک مقام اسرائیلی به اورشلیم‌پست گفت: «هنوز هیچ چیز نهایی نیست، اما این توافقی است که می‌تواند بر توانایی و نحوه عملکرد ما تأثیر بگذارد.»

این گزارش حاکی از آن است که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، عصر یکشنبه گروه کوچکی از وزرا و مقامات ارشد امنیتی را برای بحث در مورد توافق در حال شکل‌گیری تشکیل داد.