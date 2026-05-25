مارکو روبیو، وزیر امور خارجه ایالات متحده، صبح دوشنبه چهارم خرداد اعلام کرد مذاکرات تهران و واشینگتن برای دستیابی به توافق «همچنان پیش می‌رود».

به ‌گزارش خبرگزاری رویترز، او در مصاحبه با خبرنگاران در جریان سفرش به هند گفت در مورد «توانایی ایران برای باز کردن» تنگه هرمز و «ورود به مذاکراتی واقعی، مهم و محدود از نظر زمانی درباره مسائل هسته‌ای»، پیشنهادی «نسبتا محکم» روی میز است.

روبیو اضافه کرد: «امیدواریم که بتوانیم آن را عملی کنیم. این طرح در خلیج فارس و در سطح جهانی از حمایت زیادی برخوردار است.»

به گفته وزیر خارجه آمریکا، هر کشوری درک می‌کند که «این نه‌تنها بسیار منطقی است، بلکه کار درستی است که جهان باید انجام دهد».

روبیو بار دیگر تاکید کرد دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، عجله‌ای برای رسیدن به توافق ندارد.

او در پاسخ به انتقادها گفت: «رییس‌جمهور توافق بدی نخواهد کرد؛ بنابراین باید دید چه پیش می‌آید. ما پیش از بررسی گزینه‌های دیگر، به دیپلماسی هر فرصتی برای موفقیت خواهیم داد.»