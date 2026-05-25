کردپا: نیروهای امنیتی سه نفر را در مهاباد بازداشت کردند
آژانس خبری کردپا گزارش داد که در ادامه «موج بازداشتهای خودسرانه شهروندان کرد»، سه جوان اهل مهاباد با نامهای منصور عباسی، احد خیری و واحد خیری به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
«یک منبع مطلع» به کردپا گفت بامداد دوشنبه چهارم خرداد، این سه جوان اهل روستای «بفروان» از توابع منطقه «شامات» شهرستان مهاباد در استان آذربایجان غربی، «با یورش نیروهای امنیتی به منزل و بدون ارائه حکم قضایی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند.»
کردپا اشاره کرد هنوز از دلایل بازداشت این شهروندان هیچ اطلاعی در دست نیست و نیروهای امنیتی نیز هیچ توضیحی ارائه ندادهاند.
توماج صالحی، رپر و هنرمند معترض، حکم اعدام برای چهار نفر از متهمان پرونده اکباتان را «ناعادلانه و ضدبشری» دانست.
او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این متن را در حالی مینویسم که ماههاست آزادی بیان و آزادی رسانه گرچه هرگز نداشتهایم، به بهانه جنگ، به شدیدترین شکل ممکن سرکوب شده، و فقر نیز از زمین و آسمان بر سر مردم میبارد.»
صالحی اشاره کرد که هنوز «بازماندگانی از جنبش باشکوه و سربلند زن زندگی آزادی در زندان هستند و چهار نفر از آنها؛ میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی، سید محمدمهدی حسینی به حکم ناعادلانه و ضدبشری اعدام محکوم شدهاند.»
او تاکید کرد: «شرافت ما حکم میکند در مقابل این بیعدالتی بایستیم.»
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، اعلام کرد که این کشور حملات خود علیه حزبالله در لبنان را تشدید خواهد کرد. همزمان یک مقام آمریکایی گفت این گروه تحت حمایت جمهوری اسلامی هشدارها برای توقف تیراندازی به اسرائیل را نادیده گرفته است.
نتانیاهو دوشنبه چهارم خرداد در پیامی ویدئویی که در تلگرام منتشر شد، گفت: «ما در جنگ با حزبالله هستیم و حملات خود را تشدید خواهیم کرد.» او گفت ارتش اسرائیل «پایش را از روی پدال گاز برنمیدارد. برعکس، من گفتم بیشتر فشار بدهید.»
هنوز حزبالله یا مقامهای لبنانی به این اظهارات نتانیاهو واکنشی نشان ندادهاند، اما رویترز نوشت که ساکنان حومه بیروت پس از انتشار ویدیوی نتانیاهو از منطقه خارج شدند.
اسرائیل و حزبالله با وجود آتشبسی که بیش از یک ماه پیش با هدف توقف درگیریها اعلام شده بود، همچنان به تبادل حملات ادامه دادهاند.
تهران در مذاکرات با آمریکا که با هدف توافقی برای پایان دادن به جنگ علیه جمهوری اسلامی انجام میشود، خواستار توقف حملات اسرائیل در لبنان شده است.
در حالی که گمانهزنیها درباره یک توافق احتمالی منتشر شده، نتانیاهو گفت او و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در یک تماس تلفنی توافق کردهاند که اسرائیل حق حفظ مقابله با تهدیدات در همه جبههها، از جمله لبنان را خواهد داشت.
ارتش اسرائیل از زمان آتشبس همچنان در بخش وسیعی از جنوب لبنان مستقر است و نیروی هوایی آن به مواضع حزبالله حمله میکند. نیروهای زمینی اسرائیل نیز شهرهایی را که محل نفوذ این گروه هستند، تخریب میکنند.
در مقابل، حزبالله پهپادهای انفجاری به سمت نیروهای اسرائیل و شهرهای شمال این کشور شلیک کرده که تاکنون دستکم ۱۱ سرباز را کشته است.
پس از انتشار ویدیوی نتانیاهو، ارتش اسرائیل اعلام کرد در حال حمله به مواضع حزبالله در دره بقاع در شرق لبنان است؛ منطقهای که از زمان آتشبس به ندرت هدف قرار گرفته است.
آتشبس زمینهساز مذاکرات میان اسرائیل و لبنان شد که با میانجیگری آمریکا در واشینگتن انجام میشود؛ در آخرین دور این مذاکرات، دو طرف با تمدید ۴۵ روزه آتشبس موافقت کردند.
رویترز نوشت که مشخص نیست که آیا اظهارات نتانیاهو درباره تشدید حملات در لبنان بر این مذاکرات تاثیر خواهد گذاشت یا نه.
یک مقام آمریکایی گفت حزبالله «درخواستهای مکرر برای توقف تیراندازی به اسرائیل، از جمله یک اولتیماتوم اخیر را نادیده گرفته است.» این مقام این گروه را متهم کرد که با شلیک موشک و پهپاد به اسرائیل در تلاش است مذاکرات اسرائیل-لبنان را مختل کند.
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس در گفتوگو در صداوسیما گفت آمریکا از اوایل هفته دوم جنگ از طریق عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، درخواست آتشبس و مذاکره داده بود.
او افزود تا زمانی که آمریکا پنج اقدام «اعتمادساز» انجام ندهد، «تفاهم و مذاکره» معنایی ندارد.
به گفته عزیزی، این اقدامات شامل «پایان جنگ در همه جبههها بهویژه لبنان، رفع محاصره دریایی آمریکا، تردد کشتیهای غیرنظامی از تنگه هرمز با ترتیبات ایران، تعلیق ۳۰ یا ۶۰ روزه تحریمهای نفتی و آزادسازی پولهای بلوکهشده» است.