توماج صالحی، رپر و هنرمند معترض، حکم اعدام برای چهار نفر از متهمان پرونده اکباتان را «ناعادلانه و ضدبشری» دانست.

او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «این متن را در حالی می‌نویسم که ماه‌هاست آزادی ‌بیان و آزادی رسانه گرچه هرگز نداشته‌ایم، به بهانه‌ جنگ، به شدید‌ترین شکل ممکن سرکوب شده، و فقر نیز از زمین و آسمان بر سر مردم می‌بارد.»

صالحی اشاره کرد که هنوز «بازماندگانی از جنبش باشکوه و سربلند زن زندگی آزادی در زندان هستند و چهار نفر از آنها؛ میلاد آرمون، نوید نجاران، مهدی ایمانی، سید محمدمهدی حسینی به حکم ناعادلانه و ضدبشری اعدام محکوم شده‌اند.»

او تاکید کرد: ‌«شرافت ما حکم می‌کند در مقابل این بی‌عدالتی بایستیم.»