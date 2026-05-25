پاداش ۲۵۰ میلیاردی برای تیم ملی بابت صعود به جام جهانی ۲۰۲۶
خبرگزاری تسنیم گزارش داده که هیات رییسه فدراسیون فوتبال مصوب کرده پاداشی معادل ۲۵۰ میلیارد تومان به اعضای تیم ملی شامل بازیکنان، مربیان و سایر اعضا بابت صعود به جام جهانی ۲۰۲۶ اختصاص دهد. این خبرگزاری نوشته این پاداش از محل مطالبات فدراسیون فوتبال در فیفا تامین میشود.
در چهار سال گذشته، پاداش به تیم ملی بابت صعود به جام جهانی ۲۰۲۲، یک پرونده بیسرانجام در فوتبل ایران بود؛ پیگیریهای رسانهای درباره حوالههای میلیاردی خودرو به بازیکنان تیم ملی و پاداش چند ۱۰ هزار دلاری به هیات رییسه فدراسیون، هیچگاه به پاسخ روشنی نرسید.
نیویورک تایمز گزارش داده که فیفا از سوی یک گروه غیرانتفاعی در آمریکا به دلیل ممنوعیت پرچم شیر و خورشید در جام جهانی ۲۰۲۶، تهدید به اقدام حقوقی و قضایی شده است؛ این نهاد غیرانتفاعی خواستار آن شده که برگزارکننده جام جهانی ممنوعیت نمایش پرچم پیش از انقلاب اسلامی را لغو کند.
«مؤسسه صداهای آزادی» نامهای حاوی نگرانیهای خود را از طریق شاهرخ مختارزاده، مشاور حقوقیاش، برای فیفا ارسال کرده است.
مختارزاده به نشریه اتلتیک گفته است که بسته به پاسخ یا عدم پاسخ فیفا، «تصمیم برای آغاز روند رسمی دادرسی در دادگاه عالی ایالت کالیفرنیا یا دادگاههای فدرال در کالیفرنیا اتخاذ خواهد شد.»
مشاور حقوقی این گروه گفت که سه روز پس از ارسال نامه به فیفا، هنوز هیچ پاسخی دریافت نکردهاند: «در صورت هرگونه تلاش فیفا برای حذف پرچم شیر و خورشید، در حال آمادهسازی برای آغاز اقدامات حقوقی مقتضی هستیم.»
هفته گذشته، اتلتیک به نقل از منابعی که از برنامهریزیهای فیفا برای این تورنمنت آگاهی داشتند، گزارش داد که راهنمای رسمی فیفا برای ورزشگاهها در جام جهانی، ممنوعیت این پرچم خواهد بود.
علاوه بر این، فیفا در این باره، فهرست اقلام ممنوعه مندرج در آییننامه رفتاری ورزشگاههای خود را ارسال کرد.
این فهرست شامل «هرگونه اقلام، از جمله اما نه محدود به بنرها، پرچمها، اعلامیهها، پوشاک و سایر وسایل، که ماهیتی سیاسی، توهینآمیز و یا تبعیضآمیز داشته باشند و حاوی نوشتهها، نمادها یا هر ویژگی دیگری باشند که متوجه تبعیض علیه هر کشور، شخص خصوصی یا گروهی بر اساس نژاد، رنگ پوست، قومیت، منشأ ملی یا اجتماعی، هویت و بیان جنسیتی، ناتوانی، زبان، مذهب، عقیده سیاسی یا هر عقیده دیگر، تولد، ثروت یا هر وضعیت دیگر، گرایش جنسی یا هر مبنای دیگری باشد.»
فیفا بهصراحت اعلام نکرد که پرچم پیش از انقلاب کدام معیار را نقض میکند، اما این فرض وجود دارد که آن را «سیاسی» تلقی خواهد کرد.
آمریکا، قطر نیست
فیفا نسبت به گزارش منتشرشده واکنشی نشان نداده. اما در میان ایرانیان خارج از کشور خشم زیادی شکل گرفته است؛ از جمله در نامه مؤسسه صداهای آزادی در اول خرداد.
این نامه خواستار لغو هرگونه سیاستی است که نمایش پرچم شیر و خورشید را در جام جهانی ۲۰۲۶ در آمریکا و کالیفرنیا ممنوع کند.
در نامه آمده است: «کالیفرنیا و ایالات متحده، قطر نیستند و چنین محدودیتهایی بر آزادی بیان را نمیپذیرند.»
در جام جهانی ۲۰۲۲ قطر، بسیاری از هواداران ایرانی پرچم شیر و خورشید را برای دیدارهای تیم ملی مقابل انگلیس، ولز و آمریکا به ورزشگاه آوردند.
با این حال، هنگام ورود به ورزشگاهها، برخی از هواداران اجازه ورود با این پرچم یا پیامهای انتقادی علیه جمهوری اسلامی را نیافتند. همچنین گزارشهایی از بازداشت تعدادی از هواداران منتشر شد.
فضای پیرامون جام جهانی قطر برای ایرانیان بهشدت سیاسی بود. اعتراضات سراسری پس از قتل حکومتی مهساژینا امینی، چند ماه پیش از تورنمنت آغاز شد. او پس از بازداشت توسط «گشت ارشاد» بهدلیل ادعای رعایت نکردن حجاب اجباری، جان باخت.
اما نامه مؤسسه صداهای آزادی تأکید میکند نمایش پرچم نوعی بیان سیاسی محافظتشده تحت متمم اول قانون اساسی آمریکاست و ممنوعیت آن تبعیض دیدگاه سیاسی محسوب میشود.
همچنین هشدار داده شده که ورزشگاههایی که مالکیت یا مدیریت عمومی دارند در صورت مشارکت در توقیف پرچمها ممکن است با پیامدهای حقوقی روبهرو شوند.
نامه تهدید میکند در صورت عدم ارائه تضمین کتبی از سوی فیفا، اقدامات قانونی در دادگاههای ایالتی و فدرال کالیفرنیا آغاز خواهد شد.
این مؤسسه خود را سازمانی غیرحزبی معرفی میکند و اعضای شورای مشورتی آن شامل مشاوران پیشین دولتهای جمهوریخواه و دموکرات، از جمله جاشوا چارلز، استوارت ایزنستات و آلن درشویتز هستند.
لیونل مسی، مهاجم تیم ملی آرژانتین، در جریان دیدار شب گذشته اینتر میامی مقابل فیلادلفیا در امالاس تعویض شد. این بازیکن ۳۸ ساله در دقیقه ۷۳ پیروزی ۶ بر ۴ تیمش پس از آنکه پشت پای چپ خود را گرفت از زمین خارج شد. سرمربی میامی، بعدتر توضیح داد که این تعویض اقدامی احتیاطی بوده است.
به گفته گییرمو اویوس تعویض مسی به دلیل خستگی ناشی از شرایط زمین سنگین و خیسِ بارانخورده انجام شده است.
قهرمان جام جهانی ۲۰۲۲ در دقیقه ۷۳ مسابقه، پس از گرفتن پشت پای چپ خود، از زمین خارج شد، اما هنگام رفتن به سمت تونل به نظر میرسید بهطور طبیعی راه میرود.
اویوس پس از بازی و در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مسی گفت: «تا جایی که میدانم هنوز گزارشی [پزشکی] دریافت نکردهایم، اما او واقعاً خسته بود؛ زمین سنگین بود و در چنین شرایطی، رویکرد استاندارد این است که هیچ ریسکی نکنید.»
مسی هنوز بهطور رسمی تأیید نکرده که در جام جهانی ۲۰۲۶، که کمتر از سه هفته دیگر آغاز میشود، برای مدافع عنوان قهرمانی به میدان خواهد رفت، اما انتظار میرود برای ششمین حضور خود در این رقابتها که رکوردی مشترک با کریس رونالدو خواهد بود، بازگردد.
قرار است فهرست نهایی آرژانتین هفته آینده اعلام شود و این تیم در نخستین دیدار خود در ۲۶ خرداد به مصاف الجزایر خواهد رفت.
مسی از زمان پیوستن به میامی در سال ۲۰۲۳، دقایق بازی خود را با دقت مدیریت کرده، اما همچنان در مقاطعی به دلیل مشکلات همسترینگ از میادین دور بوده است.
لوئیس دلا فوئنته، سرمربی تیم ملی اسپانیا امروز فهرست نهایی خود برای جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد. فهرستی که هسته اصلی تیم قهرمان یورو را حفظ کرده، اما شگفتی بزرگی دارد؛ برای نخستینبار در تاریخ حضور اسپانیا در جامهای جهانی، حتی یک بازیکن از رئال مادرید حضور ندارد.
ستون اصلی تیمی که یورو ۲۰۲۴ را فتح کرد، همچنان شالوده تیم ملی اسپانیا برای جام جهانی ۲۰۲۶ را تشکیل میدهد.
بازیکنانی مانند رودری، پدری، فابیان روئیس، دنی اولمو و لامین یامال همچنان مهرههای کلیدی تیم محسوب میشوند.
با این لیست، برای نخستینبار در ۹۲ سال حضور اسپانیا در جام جهانی، هیچ نمایندهای از پرافتخارترین باشگاه این کشور در ترکیب تیم ملی حضور نخواهد داشت. در عوض بارسلونا، قهرمان دو فصل اخیر لالیگا، ۸ نماینده در ترکیب دارد.
جام جهانی پیش رو هفدهمین حضور اسپانیا در این رقابتها خواهد بود.
تیم ملی اسپانیا البته در یورو ۲۰۲۰ نیز هیچ بازیکنی از رئال مادرید را به همراه نداشت، اما در ترکیب قهرمان یورو ۲۰۲۴ سه بازیکن از این باشگاه حضور داشتند.
دین هویسن، مدافع جوان رئال مادرید، شانس حضور در جام جهانی را داشت؛ او در اردوی دو ماه پیش با تیم تمرین کرد و البته ۹۰ دقیقه هم به میدان رفت. اما نامش در لیست نهایی سرمربی نیست.
هویسن تابستان گذشته با انتقالی ۵۰ میلیون پوندی از بورنموث به رئال مادرید پیوست و در نخستین فصل حضورش در برنابئو، در مجموع ۴۰ بازی در تمامی رقابتها انجام داد. رئال مادرید برای دومین فصل متوالی بدون کسب جامی بزرگ به کار خود پایان داد.
هویسن که در ردههای پایه برای هلند بازی کرده بود، در سال ۲۰۲۴ تابعیت ورزشی خود را به اسپانیا تغییر داد و سال بعد نخستین بازی ملیاش را انجام داد. او تاکنون هفت بازی ملی انجام داده
لوئیس دلا فوئنته گفته فرم فعلی و آمادگی بدنی بازیکنان را در اولویت قرار داده است؛ تصمیمی که باعث غیبتهای قابل توجه و در عین حال دعوت از چهرههایی شد که در طول فصل درخشیدند.
در دروازه، خط دفاع و خط میانی، ساختار تیم بسیار آشنا باقی مانده است. در خط حمله نیز اسپانیا روی سرعت، خلاقیت و استعدادهای جوان برای رقابت در بالاترین سطح حساب باز کرده است.
اسپانیا در مرحله گروهی جام جهانی با کیپورد، عربستان سعودی و اروگوئه همگروه است.
اسامی بازیکنان تیم ملی اسپانیا برای جام جهانی ۲۰۲۶؛
روزنامه گاردین، شامگاه یکشنبه، سوم خرداد، در گزارشی به روزهای باشکوه منچسترسیتی تحت هدایت پپ گواردیولا و وداع احساسی هواداران با این سرمربی بزرگ پرداخته است.
طرفداران سیتی، در بازی خداحافظی پپ مقابل استونویلا به مردی ادای احترام کردند که آنها را به کهکشانی برد که تنها تعداد انگشتشماری از تیمهای فوتبال جهان توانستهاند آن را تجربه کنند.
هواداران با تکرار این جمله که «او برای همیشه رئیس ما خواهد بود»، از پپ قدردانی کردند.
سوفی هوپ، یکی از هواداران قدیمی منچسترسیتی، احساس خود را با گریه و اندوه شدید توصیف میکند. فضای اطراف ورزشگاه اتحاد آکنده از حس فقدان است؛ غمی که همه میدانستند روزی فرا میرسد، اما اطلاع از آن هم از تلخیاش کم نمیکند.
مدیران باشگاه شاید نظر دیگری داشته باشند، اما این باشگاهی است که پپ گواردیولا در طول ۱۰ سال گذشته آن را از نو ساخت.
این دوران برای منچسترسیتی یک عصر طلایی و درخشان بود؛ باشگاهی که در دوران مدرن، روزگار سیاه و سختی را هم پشت سر گذاشته است. سقوط به دسته سوم فوتبال انگلستان در استوک و شکستهای پیاپی در زمین منچستریونایتد و یورکسیتی، اکنون به خاطراتی دور تبدیل شدهاند.
فرآیند تغییر و تحول باشگاه حتی پیش از ورود گواردیولا در یک دهه قبل آغاز شده بود و همه چیز بر اساس نیازها و خواستههای او شکل گرفت. با پخش شدن آهنگهای خاطرهانگیز باشگاه، بازیکنانی مانند ایلکای گوندوگان، ادرسون و فرناندینیو دوباره به میدان آمدند.
سوفی هوپ میگوید که پیوند او با سیتی فراتر از فوتبال است و این باشگاه را بخشی از دیانای و خانواده خود میداند. پپ گواردیولا سطح بینظیری از لذت، هیجان، شادی و افتخار را برای این باشگاه به ارمغان آورد.
این هوادار یادآوری میکند که جانشین گواردیولا، اولین مربی خواهد بود که پدرش که در سال ۲۰۲۱ درگذشت، او را نخواهد دید. با این حال، شادی و خوشبختی عظیمی که پپ به زندگی او و شهر منچستر بخشید، هرگز تکرار یا فراموش نخواهد شد.
گواردیولا یک سفر جادویی و شگفتانگیز را برای سیتی خلق کرد. او هواداران پرشمار تیم را به سفرهای همراه با پیروزی در ورزشگاه رئالمادرید و بسیاری دیگر از تاریخیترین استادیومهای اروپا برد.
سیتی در این مسابقات نه تنها برنده شد، بلکه برتری کامل خود را به رخ کشید. خاطرهانگیزترین آنها شب فینال استانبول بود؛ جایی که سیتی اولین جام لیگ قهرمانان اروپا را با گل رودری در یک بازی نفسگیر مقابل اینترمیلان به دست آورد.
اندی هوپر، یکی دیگر از هواداران، میگوید پپ ما را به کهکشانی برد که کمتر تیمی آن را تجربه میکند.
او دوران کودکی خود و تماشای بازیها به همراه پدربزرگش در ورزشگاه «مین روت» را به یاد میآورد؛ دورانی که تیم حتی به یک نیمهنهایی مهم هم نمیرسید و به دسته اول سقوط کرد. پدربزرگش همیشه میگفت که آنها روزی بازخواهند گشت و اکنون اندی پسر هفتسالهاش را به استانبول برد تا اوج دوران پپ و ثبت سهگانه تاریخی را تماشا کند.
پپ فقط یک سرمربی نبود، او یکی از خود هواداران بود که با تمام وجود شهر را دوست داشت و در برابر هر هجومی از تیم دفاع میکرد. او مسیر باشگاه را از پایینترین نقطه در دوران «پیتر سوئیلز» به بالاترین و عجیبترین قلههای موفقیت رساند.
موفقیتهای ورزشی سبک زندگی مردم را تغییر میدهد. گواردیولا کیفیت زندگی دهها هزار نفر را با سبک بازی زیبا و بالا بردن جامها بهبود بخشید. همه مردم این شهر، این «منچستری کاتالونیایی» را پذیرفتند؛ مردی که عاشق منچستر بود، در مرکز شهر زندگی میکرد، با برادران گالگر دوست شد و به فرهنگ محلی احترام میگذاشت.
هوپ اشاره میکند که دیگران مورینیو را «آقای خاص» مینامیدند، اما او هرگز به پای پپ نمیرسد؛ چرا که پپ واقعاً منچستر را به عنوان شهر خود در آغوش کشید.
بسیاری از عاشقان گواردیولا در سکوهای توسعهیافته ضلع شمالی ورزشگاه که به افتخار او نامگذاری شده است، مستقر شدند. این اتفاق به ثبت رکورد حضور ۶۰,۳۳۲ تماشاگر در ورزشگاه اتحاد کمک کرد که وداعی شایسته بود.
باشگاه روز یکشنبه از این سکوها رونمایی کرد و قرار است مجسمهای نیز در محوطه ورزشگاه نصب شود تا نام این مربی را برای همیشه ماندگار کند.
تمام اقلام یادگاری مربوط به گواردیولا، از پرچمها گرفته تا شالگردنها، به فروش میرسیدند. گروهی از هواداران در سکوی شرقی با تیشرتهایی ظاهر شدند که روی آنها عبارت «سپاس پپ» به زبان مادری او، یعنی کاتالونیایی، نقش بسته بود.
نقاشی دیواری بزرگی از چهره گواردیولا روی دیوار خانهای روبروی ورزشگاه کشیده شده است و هیچ شانسی برای فراموش شدن او وجود ندارد.
هواداران احتمالاً به دنبال پیدا کردن همان ساحلی خواهند بود که گواردیولا قرار است تابستان را در آنجا سپری کند؛ آنها حتی با پرتاب کردن توپهای ساحلی در ورزشگاه، آغاز زندگی جدید او را شبیهسازی کردند.
گواردیولا خودش باید دستمال به همراه میآورد، زیرا چشمان او زمانی که برناردو سیلوا، دیگر اسطوره در حال رفتن باشگاه را در آغوش کشید، پر از اشک شد. او بدون داشتن دستمال، مجبور شد اشکهایش را با تیشرت مخصوص خود پاک کند.
این بازیکن پرتغالی با تشویق ایستاده تماشاگران و تونل افتخار بازیکنان دو تیم مواجه شد. گواردیولا وقتی این بازیکن وفادار ۹ فصل اخیر را بغل کرد، تازه متوجه عمق ماجرا شد. اندکی بعد، جان استونز نیز با همین تشویق ایستاده و تونل افتخار روبهرو شد.
شعار «ما گواردیولا را داریم» بارها در ورزشگاه طنینانداز شد و سرمربی تیم در حالی که برای آخرین بار این جو را تجربه میکرد، اشک ریخت. ماه آبی منچستر در دوران گواردیولا به بالاترین نقطه خود رسید؛ این ماه دوباره طلوع خواهد کرد اما هرگز به این درخشندگی نخواهد بود.
گواردیولا صحبتهای خود را اینگونه پایان داد: «در سالهای آینده، اگر من را در آمریکا، اروپا یا هر جای دیگری دیدید و هوادار منچسترسیتی بودید، بیایید و مرا در آغوش بکشید. من به آن نیاز خواهم داشت.» هواداران نیز به این آغوش نیاز خواهند داشت.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری خود درباره ویزای اعضای تیم ملی فوتبال گفت: «طرف ما فیفاست. سفر تیم فوتبال ایران به آمریکا، هیچ هدف دیگری جز شرکت در مسابقات جام جهانی ندارد. برگزارکننده فیفاست و بر اساس قواعد فیفا عمل میشود.»
او گفت: «آمریکا موظف است همه شرایط لازم را برای حضور بدون مشکل تیم ملی فوتبال ایران فراهم کند.»
بقایی درباره تغییر کمپ تیم ملی گفت: «تصمیمی که فدراسیون فوتبال گرفته، در هماهنگی کامل با فیفا، فدراسیون فوتبال مکزیک و با طرفهای ذیربط آمریکایی بوده، تا مانع ایجاد مشکل برای تیم ملی شوند.»
روز شنبه، مهدی تاج، رییس فدراسیون فوتبال خبر داد که کمپ تیم ملی از آریزونای آمریکا به تیخوانای مکزیک تغییر کرده و به گفته او با این تغییر، مشکل ویزا برطرف میشود.