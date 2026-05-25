ایسنا: تهران در توافق اولیه «هیچ تعهدی» درباره ذخایر اورانیوم نداده است
خبرگزاری ایسنا به نقل از «یک دیپلمات ارشد ایرانی» نوشت: «️هیچ تعهدی در پیشنویس ایران در توافق اولیه با آمریکا در موضوع هستهای و اورانیوم با غنای بالا به طرف مقابل داده نشده است.»
او افزود: «پایان جنگ در همه جبههها از جمله لبنان، آزاد شدن میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده ایران، لغو محاصره دریایی آمریکا و گشایش تنگه هرمز، خروج نیروهای آمریکایی از محیط پیرامونی جمهوری اسلامی و آزادی فروش نفت ایران در تفاهم احتمالی بین ایران و آمریکا در نظر گرفته شده است.»
بر اساس این گزارش، «در صورت انجام تعهدات طرف آمریکایی و پیشرفت توافق مرحله اول»، موضوع برنامه هستهای و سرنوشت ذخایر اورانیوم غنیشده در ازای «لغو تحریمها و آزادسازی کامل داراییهای مسدودشده» جمهوری اسلامی در مذاکرات ۶۰ روزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.