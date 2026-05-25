خبرگزاری سپاه از برگزاری «حضوری» انتخابات هیاترییسه مجلس و ادامه ریاست قالیباف خبر داد
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از برگزاری «حضوری» انتخابات هیاترییسه مجلس شورای اسلامی با «رای مستقیم نمایندگان» خبر داد.
فارس نوشت محمدباقر قالیباف با «رای بالای نمایندگان» برای هفتمین سال متوالی بهعنوان رییس مجلس انتخاب شد.
فارس افزود: «با آغاز انتخابات هیاترییسه مجلس، قالیباف در محل رایگیری حاضر شد و اولین نمایندهای بود که رای داد.»
به گزارش این رسانه حکومتی، «بیش از ۲۷۰ نماینده» از مجموع ۲۸۵نماینده مجلس در انتخابات هیاترییسه شرکت کردند.