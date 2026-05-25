روزنامه کیهان، رسانه زیر نظر نماینده رهبر جمهوری اسلامی، با اشاره به احتمال توافق موقت میان جمهوری اسلامی و آمریکا نوشت: «ملت ایران از مطالبه غرامت، خسارت، تنبیه متجاوز و رفع شر او و همچنین از حکمرانی بر تنگه هرمز به عنوان حاکمیت سرزمینی خود عقب نخواهد نشست.»

این رسانه حکومتی افزود: «توافق با عنصر عهدشکنی که تعهد دولت آمریکا در برجام را زیر پا گذاشت، مانند نقش زدن بر قالب یخ زیر آفتاب است.»

کیهان ادامه داد: «شرایط برخلاف تظاهر مذاکراتی دشمن، جنگی است و در برابر دشمن زخم‌خورده و مترصد، غفلت از آرایش دفاعی و تهاجمی و احتیاط ممکن نیست.»