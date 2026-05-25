بازداشت بیش از ۱۹ دانشجو از آغاز جنگ؛ اطلاعی از سرنوشت ۹ نفر در دست نیست
کانال تلگرامی «دانشجویان متحد» اعلام کرد از زمان آغاز جنگ اخیر، بیش از ۱۹ دانشجو بازداشت شدهاند.
به نوشته دانشجویان متحد، تاکنون خبری از آزادی ۹ نفر از بازداشتشدگان منتشر نشده و همچنان اطلاعاتی درباره وضعیت آنها در دست نیست.
بر اساس این گزارش، داستا فرخی، نیما همتی، سیما چمبری، آرمان حاجمحمدی، امیرمحمد کریمی، وحید رستمی، امیرحسین رضایی، امیرحسین شیخمحمدی و عرفان خادم از جمله دانشجویانی هستند که پس از آغاز جنگ بازداشت شدهاند و هنوز گزارشی درباره آزادی یا شرایط نگهداری آنها منتشر نشده است.