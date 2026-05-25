کلودیا شینباوم: اجازه میدهیم تیم فوتبال ایران در مکزیک اقامت داشته باشد
کلودیا شینباوم، رییسجمهوری مکزیک، دوشنبه اعلام کرد که دولت او موافقت کرده به تیم ملی فوتبال ایران اجازه دهد در طول رقابتهای جام جهانی ۲۰۲۶ در مکزیک اقامت داشته باشد. به گفته او آمریکا تمایلی به میزبانی از این تیم نداشته است.
شینباوم گفت که فدراسیون بینالمللی فوتبال (فیفا) پس از آنکه آمریکا اعلام کرد نمیخواهد تیم ایران در طول مسابقات در خاک این کشور مستقر باشد، با دولت مکزیک تماس گرفته است.
ایران قرار است هر سه بازی مرحله گروهی خود را در آمریکا برگزار کند.
شینباوم در یک نشست خبری گفت: «ما هیچ دلیلی برای محروم کردن آنها از امکان اقامت در مکزیک نمیبینیم.»
کاخ سفید و وزارت خارجه آمریکا هنوز در این زمینه اظهار نظر نکردهاند.
آسوشیتدپرس و سیبیاس به نقل از دو مقام منطقهای آگاه به مذاکرات و یک مقام آمریکایی گزارش دادند که واشینگتن و تهران به توافقی نزدیک شدهاند که بازگشایی تنگه هرمز، معافیت تحریمی برای فروش نفت ایران و واگذاری ذخایر اورانیوم غنیشده جمهوری اسلامی را شامل میشود.
این دو رسانه دوشنبه چهارم خرداد در گزارشهایی جداگانه به نقل از مقامهایی که نخواستند نامشان فاش شود، جزئیاتی مشابه از محتوای تفاهمنامهای که اکنون میان طرفها در دست بررسی است، منتشر کردند.
سیبیاس نوشت این تفاهمنامه شامل «تعیین تکلیف ذخایر اورانیوم با غنای بالای ایران» بر اساس ساز و کاری خواهد بود که هر دو طرف در مذاکرات آتی بر سر آن به توافق برسند.
این منابع همچنین تایید کردند که تفاهمنامه کنونی بازگشایی فوری تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی و تعهد تهران به خودداری دائمی از تولید سلاح هستهای را شامل میشود.
یکی دیگر از مفاد این تفاهمنامه به نوشته سیبیاس «بررسی مسائل مربوط به داراییهای مالی مسدودشده ایران و تحریمها علیه حکومت» در مذاکرات آتی «بر اساس پایبندی ایران به موارد پیشین» اعلام شده است.
دو مقام منطقهای آگاه همچنین اعلام پایان تمام تنشهای نظامی در تمام جبههها از جمله لبنان و تمدید ۶۰ روزه آتشبس را دیگر بندهای تفاهمنامه کنونی عنوان کردند، اما این دو مورد مورد تایید مقام ارشدی که با سیبیاس گفتوگو کردند، قرار نگرفت.
محل اختلاف: لبنان
در گزارش آسوشیتدپرس نیز یکی از محورهای اصلی توافق، پایان کامل جنگ در همه جبههها، از جمله لبنان، عنوان شد.
هر دو مقام منطقهای به این رسانه گفتند که پیشنویس توافق شامل پایان درگیری میان اسرائیل و حزبالله و همچنین تعهد جمهوری اسلامی به خودداری از دخالت در امور داخلی کشورهای منطقه است؛ موضوعی که به نوشته آسوشیتدپرس به حمایت تهران از نیروهای نیابتی، از جمله شورشیان حوثی در یمن، حماس در غزه و گروههای مسلح شیعه در عراق اشاره دارد.
یکی از این مقامهای منطقهای به آسوشیتدپرس گفت که آمریکا میخواهد اسرائیل برای پاسخ دادن به آنچه تهدیدهایی در لبنان میداند، دست باز داشته باشد، اما جمهوری اسلامی در برابر این خواسته مقاومت میکند. مقام آمریکایی نیز در این باره گفت که تفاهمنامه کنونی حق اسرائیل برای اقدام در برابر تهدیدهای فوری در چارچوب دفاع از خود را تضمین خواهد کرد.
این اختلاف در حالی گزارش شده است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری ایالات متحده، دوشنبه چهارم خرداد روند مذاکرات با جمهوری اسلامی را «بهخوبی در حال پیشرفت» توصیف کرد که یا به یک «توافق بزرگ برای همه» منجر میشود یا «اصلا هیچ توافقی در کار نخواهد بود».
او در پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «اگر توافق در کار نباشد، به بزرگتر و قدرتمندتر از هر زمان دیگری به میدان نبرد باز میگردیم اما هیچکس چنین چیزی را نمیخواهد.»
بازگشایی هرمز و فروش نفت در مرکز تفاهم
مقامهای منطقهای به آسوشیتدپرس گفتند که بر اساس توافق در حال شکلگیری، تنگه هرمز همزمان با پایان دادن آمریکا به محاصره بندرهای ایران، بهتدریج بازگشایی خواهد شد. این محاصره که از ۷ اردیبهشت آغاز شده، صادرات نفت ایران و ورود ارز به اقتصاد این کشور را محدود کرده است.
یکی از این مقامها که در جریان مذاکرات قرار گرفته است، گفت که آمریکا از طریق معافیتهای تحریمی به جمهوری اسلامی اجازه خواهد داد نفت خود را بفروشد. به گفته این مقام، کاهش تحریمها و آزادسازی میلیاردها دلار از داراییهای مسدودشده ایران در یک دوره ۶۰ روزه مورد مذاکره قرار خواهد گرفت.
در بخش هستهای، مقامهای منطقهای گفتند که جمهوری اسلامی در چارچوب توافق احتمالی، با واگذاری ذخایر اورانیوم غنیشده خود موافقت خواهد کرد.
به گفته یکی از مقامها، بخشی از این مواد احتمالا رقیق خواهد شد و بخش دیگر به کشوری ثالث منتقل میشود. روسیه برای دریافت این ذخایر اعلام آمادگی کرده است.
یک مقام آمریکایی نیز تایید کرده در صورت خودداری جمهوری اسلامی از واگذاری ذخایر اورانیوم غنیشده، هیچگونه کاهش تحریمی اعمال نخواهد شد.
با این حال، چند موضوع کلیدی همچنان حلنشده باقی ماندهاند؛ از جمله اینکه آیا جمهوری اسلامی اجازه غنیسازی اورانیوم خواهد داشت یا نه، سطح مجاز غنیسازی چه خواهد بود و سرنوشت برنامه موشکی ایران چگونه تعیین میشود.
ایران اینترنشنال یکشنبه سوم خرداد در خبری اختصاصی به نقل از یک منبع آگاه به مذاکرات نوشت که مذاکرهکنندگان ایرانی خواستار آزادسازی فوری ۱۲ میلیارد دلار از داراییهای مسدودشده جمهوری اسلامی در قطر هستند و این خواسته را پیششرط پیشبرد گفتوگوها با ایالات متحده اعلام کردهاند.
صبح دوشنبه رسانهها از سفر رییس بانک مرکزی جمهوری اسلامی و پس از آن عزیمت محمدباقر قالیباف و عباس عراقچی به قطر خبر دادند.
لیونل مسی، مهاجم تیم ملی آرژانتین، در جریان دیدار شب گذشته اینتر میامی مقابل فیلادلفیا در امالاس تعویض شد. این بازیکن ۳۸ ساله در دقیقه ۷۳ پیروزی ۶ بر ۴ تیمش پس از آنکه پشت پای چپ خود را گرفت از زمین خارج شد. سرمربی میامی، بعدتر توضیح داد که این تعویض اقدامی احتیاطی بوده است.
به گفته گییرمو اویوس تعویض مسی به دلیل خستگی ناشی از شرایط زمین سنگین و خیسِ بارانخورده انجام شده است.
قهرمان جام جهانی ۲۰۲۲ در دقیقه ۷۳ مسابقه، پس از گرفتن پشت پای چپ خود، از زمین خارج شد، اما هنگام رفتن به سمت تونل به نظر میرسید بهطور طبیعی راه میرود.
اویوس پس از بازی و در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت مسی گفت: «تا جایی که میدانم هنوز گزارشی [پزشکی] دریافت نکردهایم، اما او واقعاً خسته بود؛ زمین سنگین بود و در چنین شرایطی، رویکرد استاندارد این است که هیچ ریسکی نکنید.»
مسی هنوز بهطور رسمی تأیید نکرده که در جام جهانی ۲۰۲۶، که کمتر از سه هفته دیگر آغاز میشود، برای مدافع عنوان قهرمانی به میدان خواهد رفت، اما انتظار میرود برای ششمین حضور خود در این رقابتها که رکوردی مشترک با کریس رونالدو خواهد بود، بازگردد.
قرار است فهرست نهایی آرژانتین هفته آینده اعلام شود و این تیم در نخستین دیدار خود در ۲۶ خرداد به مصاف الجزایر خواهد رفت.
مسی از زمان پیوستن به میامی در سال ۲۰۲۳، دقایق بازی خود را با دقت مدیریت کرده، اما همچنان در مقاطعی به دلیل مشکلات همسترینگ از میادین دور بوده است.
لوئیس دلا فوئنته، سرمربی تیم ملی اسپانیا امروز فهرست نهایی خود برای جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد. فهرستی که هسته اصلی تیم قهرمان یورو را حفظ کرده، اما شگفتی بزرگی دارد؛ برای نخستینبار در تاریخ حضور اسپانیا در جامهای جهانی، حتی یک بازیکن از رئال مادرید حضور ندارد.
ستون اصلی تیمی که یورو ۲۰۲۴ را فتح کرد، همچنان شالوده تیم ملی اسپانیا برای جام جهانی ۲۰۲۶ را تشکیل میدهد.
بازیکنانی مانند رودری، پدری، فابیان روئیس، دنی اولمو و لامین یامال همچنان مهرههای کلیدی تیم محسوب میشوند.
با این لیست، برای نخستینبار در ۹۲ سال حضور اسپانیا در جام جهانی، هیچ نمایندهای از پرافتخارترین باشگاه این کشور در ترکیب تیم ملی حضور نخواهد داشت. در عوض بارسلونا، قهرمان دو فصل اخیر لالیگا، ۸ نماینده در ترکیب دارد.
جام جهانی پیش رو هفدهمین حضور اسپانیا در این رقابتها خواهد بود.
تیم ملی اسپانیا البته در یورو ۲۰۲۰ نیز هیچ بازیکنی از رئال مادرید را به همراه نداشت، اما در ترکیب قهرمان یورو ۲۰۲۴ سه بازیکن از این باشگاه حضور داشتند.
دین هویسن، مدافع جوان رئال مادرید، شانس حضور در جام جهانی را داشت؛ او در اردوی دو ماه پیش با تیم تمرین کرد و البته ۹۰ دقیقه هم به میدان رفت. اما نامش در لیست نهایی سرمربی نیست.
هویسن تابستان گذشته با انتقالی ۵۰ میلیون پوندی از بورنموث به رئال مادرید پیوست و در نخستین فصل حضورش در برنابئو، در مجموع ۴۰ بازی در تمامی رقابتها انجام داد. رئال مادرید برای دومین فصل متوالی بدون کسب جامی بزرگ به کار خود پایان داد.
هویسن که در ردههای پایه برای هلند بازی کرده بود، در سال ۲۰۲۴ تابعیت ورزشی خود را به اسپانیا تغییر داد و سال بعد نخستین بازی ملیاش را انجام داد. او تاکنون هفت بازی ملی انجام داده
لوئیس دلا فوئنته گفته فرم فعلی و آمادگی بدنی بازیکنان را در اولویت قرار داده است؛ تصمیمی که باعث غیبتهای قابل توجه و در عین حال دعوت از چهرههایی شد که در طول فصل درخشیدند.
در دروازه، خط دفاع و خط میانی، ساختار تیم بسیار آشنا باقی مانده است. در خط حمله نیز اسپانیا روی سرعت، خلاقیت و استعدادهای جوان برای رقابت در بالاترین سطح حساب باز کرده است.
اسپانیا در مرحله گروهی جام جهانی با کیپورد، عربستان سعودی و اروگوئه همگروه است.
اسامی بازیکنان تیم ملی اسپانیا برای جام جهانی ۲۰۲۶؛
دانشمندان هشدار دادهاند برخی از گیاهان که چشماندازهای آشنای طبیعی جهان را شکل میدهند، ممکن است تا پایان قرن حاضر از بین بروند، زیرا تغییرات اقلیمی بهطور فزایندهای زیستگاههای مناسب برای بقای آنها را کوچکتر و دگرگون میکنند.
خبرگزاری رویترز دوشنبه چهارم خرداد گزارش داد پژوهشگران در مطالعهای تازه، محدوده زیستی آینده دهها هزار گونه از «گیاهان آوندی» را مدلسازی کردند. گروهی که تقریبا همه گیاهان شناختهشده جهان را در بر میگیرد و شامل گیاهانی با بافتهای انتقال آب و مواد مغذی است.
این بررسی بیش از ۶۷ هزار گونه را شامل میشود که معادل حدود ۱۸ درصد از گیاهان آوندی شناختهشده جهان است.
نتایج پژوهش نشان میدهد بین هفت تا ۱۶ درصد این گونهها ممکن است بیش از ۹۰ درصد زیستگاه خود را از دست بدهند. وضعیتی که آنها را در معرض خطر بالای انقراض قرار میدهد.
از جمله گونههایی که در معرض تهدید قرار گرفتهاند، میتوان به درخت نادر «کاتالینا آیرونوود» در کالیفرنیا، گونهای از «خزه سنبلهای آبی» متعلق به دودمانی با قدمت بیش از ۴۰۰ میلیون سال و حدود یکسوم گونههای اکالیپتوس - یکی از شناختهشدهترین گروههای گیاهی استرالیا - اشاره کرد.
پژوهشگران برای رسیدن به این برآوردها، میلیونها داده مربوط به محل پراکندگی گیاهان را همراه با سناریوهای انتشار گازهای گلخانهای برای سالهای ۲۰۸۱ تا ۲۱۰۰ بررسی کردند.
در این مطالعه، زیستگاه گیاه تنها یک نقطه جغرافیایی در نظر گرفته نشده، بلکه مجموعهای از شرایط لازم برای بقا شامل دما، میزان بارندگی، خاک، نحوه استفاده از زمین و ویژگیهای محیطی مانند سایه را شامل میشود.
جونا وانگ، پژوهشگر فوقدکتری دانشگاه ییل، و شیائولی دونگ، استاد علوم محیط زیست دانشگاه کالیفرنیا در دیویس، که هدایت این تحقیق را بر عهده داشتند، به رویترز گفتند: «میتوان تصور کرد گیاهان تلاش میکنند یک پوسته اقلیمی در حال حرکت را دنبال کنند. با گرمتر شدن هوا، بسیاری از گونهها برای حفظ شرایط مناسب به سمت شمال یا ارتفاعات بالاتر حرکت میکنند، اما دما فقط بخشی از ماجراست.»
این مطالعه که در نشریه علمی ساینس منتشر شده، نشان میدهد تغییرات اقلیمی در بسیاری از مناطق جهان، ترکیب شرایط لازم را برای بقای گونهها کوچکتر میکند و مناطق کمتری باقی میمانند که همه نیازهای یک گونه بهطور همزمان در آن وجود داشته باشد.
گیاهان معمولا طی نسلها و از طریق بذر یا هاگهایی که بهوسیله باد، آب، حیوانات یا نیروی جاذبه جابهجا میشوند، گسترش پیدا میکنند، اما پژوهشگران دریافتند حتی اگر فرض شود گیاهان بتوانند آزادانه به هر زیستگاه جدید مناسب مهاجرت کنند، میزان خطر انقراض تفاوت چندانی نمیکند.
وانگ و دونگ گفتند: «اگر مشکل اصلی فقط کندی جابهجایی بود، امکان پراکندگی نامحدود باید خطر انقراض را بهشدت کاهش میداد. اما چنین چیزی مشاهده نشد.»
به گفته آنها، این یافته برای سیاستهای حفاظتی اهمیت زیادی دارد، زیرا اگر مشکل اصلی کاهش کلی زیستگاههای مناسب باشد، صرفا انتقال گونهها به مناطق جدید کافی نخواهد بود.
تغییر نقشه گیاهی جهان
بر اساس این پژوهش، پیامدهای تغییرات اقلیمی در مناطق مختلف جهان متفاوت خواهد بود.
گیاهان سازگار با سرما در قطب شمال ممکن است با کوچک شدن اقلیمهای بسیار سرد، زیستگاه خود را از دست بدهند.
مناطق خشک، از جمله بخشهایی از غرب آمریکا و نواحی دارای اقلیم مدیترانهای، با خطر خشکسالی شدیدتر، کاهش رطوبت خاک و آتشسوزیهای بیشتر روبهرو خواهند شد.
در سواحل جنوبی و شرقی استرالیا نیز خط ساحلی میتواند مانع مهاجرت گونهها به سمت قطب شود.
در مقابل، پژوهشگران معتقدند تنوع گیاهی محلی ممکن است در نزدیک ۲۸ درصد از خشکیهای زمین افزایش یابد، زیرا برخی گونهها به مناطق تازه مناسب، مهاجرت خواهند کرد.
این وضعیت بهویژه در بخشهایی از مناطق گرمسیری و نیمهگرمسیری رخ میدهد. جایی که افزایش بارندگی میتواند شرایط را برای گونههای بیشتری مناسب کند.
«بازآرایی جهانی» طبیعت
پژوهشگران این روند را نوعی «بازآرایی جهانی» توصیف کردند. وضعیتی که در آن برخی گونهها از زیستگاه تاریخی خود حذف میشوند و گونههای دیگر وارد مناطق تازه میشوند.
اما آنها تاکید کردند افزایش تنوع محلی لزوما به معنای بهتر شدن وضعیت کلی گیاهان نیست.
این تغییرات میتواند به شکلگیری «اجتماعهای گیاهی جدید» منجر شود: ترکیبهایی از گیاهان که پیشتر هرگز در کنار هم زندگی نکرده بودند، اکنون برای نخستین بار با یکدیگر روبهرو میشوند.
پژوهشگران تاکید کردند هنوز مشخص نیست این تعاملهای جدید چه پیامدهایی خواهند داشت.
تهدیدی فراتر از طبیعت
گیاهان پایه اصلی بیشتر اکوسیستمهای خشکی هستند. آنها کربن جذب میکنند، خاک را تثبیت میکنند، زیستگاه حیات وحش را فراهم میآورند و منبع غذا، چوب، دارو و بسیاری مواد دیگر هستند.
در نتیجه، تغییر در تنوع گیاهی میتواند پیامدهای زنجیرهای گستردهای برای طبیعت و انسان داشته باشد.
وانگ و دونگ هشدار دادند: «اگر تغییرات اقلیمی پوشش گیاهی را کاهش دهد، اکوسیستمها دی اکسید کربن کمتری از جو جذب خواهند کرد و این موضوع میتواند گرمایش زمین را تشدید کند.»
آنها افزودند: «در نهایت، حفاظت از تنوع گیاهی فقط به معنای حفاظت از طبیعت نیست، بلکه به حفظ نظامهای زیستمحیطیای مربوط میشود که جوامع انسانی به آنها وابستهاند.»
روزنامه گاردین، شامگاه یکشنبه، سوم خرداد، در گزارشی به روزهای باشکوه منچسترسیتی تحت هدایت پپ گواردیولا و وداع احساسی هواداران با این سرمربی بزرگ پرداخته است.
طرفداران سیتی، در بازی خداحافظی پپ مقابل استونویلا به مردی ادای احترام کردند که آنها را به کهکشانی برد که تنها تعداد انگشتشماری از تیمهای فوتبال جهان توانستهاند آن را تجربه کنند.
هواداران با تکرار این جمله که «او برای همیشه رئیس ما خواهد بود»، از پپ قدردانی کردند.
سوفی هوپ، یکی از هواداران قدیمی منچسترسیتی، احساس خود را با گریه و اندوه شدید توصیف میکند. فضای اطراف ورزشگاه اتحاد آکنده از حس فقدان است؛ غمی که همه میدانستند روزی فرا میرسد، اما اطلاع از آن هم از تلخیاش کم نمیکند.
مدیران باشگاه شاید نظر دیگری داشته باشند، اما این باشگاهی است که پپ گواردیولا در طول ۱۰ سال گذشته آن را از نو ساخت.
این دوران برای منچسترسیتی یک عصر طلایی و درخشان بود؛ باشگاهی که در دوران مدرن، روزگار سیاه و سختی را هم پشت سر گذاشته است. سقوط به دسته سوم فوتبال انگلستان در استوک و شکستهای پیاپی در زمین منچستریونایتد و یورکسیتی، اکنون به خاطراتی دور تبدیل شدهاند.
فرآیند تغییر و تحول باشگاه حتی پیش از ورود گواردیولا در یک دهه قبل آغاز شده بود و همه چیز بر اساس نیازها و خواستههای او شکل گرفت. با پخش شدن آهنگهای خاطرهانگیز باشگاه، بازیکنانی مانند ایلکای گوندوگان، ادرسون و فرناندینیو دوباره به میدان آمدند.
سوفی هوپ میگوید که پیوند او با سیتی فراتر از فوتبال است و این باشگاه را بخشی از دیانای و خانواده خود میداند. پپ گواردیولا سطح بینظیری از لذت، هیجان، شادی و افتخار را برای این باشگاه به ارمغان آورد.
این هوادار یادآوری میکند که جانشین گواردیولا، اولین مربی خواهد بود که پدرش که در سال ۲۰۲۱ درگذشت، او را نخواهد دید. با این حال، شادی و خوشبختی عظیمی که پپ به زندگی او و شهر منچستر بخشید، هرگز تکرار یا فراموش نخواهد شد.
گواردیولا یک سفر جادویی و شگفتانگیز را برای سیتی خلق کرد. او هواداران پرشمار تیم را به سفرهای همراه با پیروزی در ورزشگاه رئالمادرید و بسیاری دیگر از تاریخیترین استادیومهای اروپا برد.
سیتی در این مسابقات نه تنها برنده شد، بلکه برتری کامل خود را به رخ کشید. خاطرهانگیزترین آنها شب فینال استانبول بود؛ جایی که سیتی اولین جام لیگ قهرمانان اروپا را با گل رودری در یک بازی نفسگیر مقابل اینترمیلان به دست آورد.
اندی هوپر، یکی دیگر از هواداران، میگوید پپ ما را به کهکشانی برد که کمتر تیمی آن را تجربه میکند.
او دوران کودکی خود و تماشای بازیها به همراه پدربزرگش در ورزشگاه «مین روت» را به یاد میآورد؛ دورانی که تیم حتی به یک نیمهنهایی مهم هم نمیرسید و به دسته اول سقوط کرد. پدربزرگش همیشه میگفت که آنها روزی بازخواهند گشت و اکنون اندی پسر هفتسالهاش را به استانبول برد تا اوج دوران پپ و ثبت سهگانه تاریخی را تماشا کند.
پپ فقط یک سرمربی نبود، او یکی از خود هواداران بود که با تمام وجود شهر را دوست داشت و در برابر هر هجومی از تیم دفاع میکرد. او مسیر باشگاه را از پایینترین نقطه در دوران «پیتر سوئیلز» به بالاترین و عجیبترین قلههای موفقیت رساند.
موفقیتهای ورزشی سبک زندگی مردم را تغییر میدهد. گواردیولا کیفیت زندگی دهها هزار نفر را با سبک بازی زیبا و بالا بردن جامها بهبود بخشید. همه مردم این شهر، این «منچستری کاتالونیایی» را پذیرفتند؛ مردی که عاشق منچستر بود، در مرکز شهر زندگی میکرد، با برادران گالگر دوست شد و به فرهنگ محلی احترام میگذاشت.
هوپ اشاره میکند که دیگران مورینیو را «آقای خاص» مینامیدند، اما او هرگز به پای پپ نمیرسد؛ چرا که پپ واقعاً منچستر را به عنوان شهر خود در آغوش کشید.
بسیاری از عاشقان گواردیولا در سکوهای توسعهیافته ضلع شمالی ورزشگاه که به افتخار او نامگذاری شده است، مستقر شدند. این اتفاق به ثبت رکورد حضور ۶۰,۳۳۲ تماشاگر در ورزشگاه اتحاد کمک کرد که وداعی شایسته بود.
باشگاه روز یکشنبه از این سکوها رونمایی کرد و قرار است مجسمهای نیز در محوطه ورزشگاه نصب شود تا نام این مربی را برای همیشه ماندگار کند.
تمام اقلام یادگاری مربوط به گواردیولا، از پرچمها گرفته تا شالگردنها، به فروش میرسیدند. گروهی از هواداران در سکوی شرقی با تیشرتهایی ظاهر شدند که روی آنها عبارت «سپاس پپ» به زبان مادری او، یعنی کاتالونیایی، نقش بسته بود.
نقاشی دیواری بزرگی از چهره گواردیولا روی دیوار خانهای روبروی ورزشگاه کشیده شده است و هیچ شانسی برای فراموش شدن او وجود ندارد.
هواداران احتمالاً به دنبال پیدا کردن همان ساحلی خواهند بود که گواردیولا قرار است تابستان را در آنجا سپری کند؛ آنها حتی با پرتاب کردن توپهای ساحلی در ورزشگاه، آغاز زندگی جدید او را شبیهسازی کردند.
گواردیولا خودش باید دستمال به همراه میآورد، زیرا چشمان او زمانی که برناردو سیلوا، دیگر اسطوره در حال رفتن باشگاه را در آغوش کشید، پر از اشک شد. او بدون داشتن دستمال، مجبور شد اشکهایش را با تیشرت مخصوص خود پاک کند.
این بازیکن پرتغالی با تشویق ایستاده تماشاگران و تونل افتخار بازیکنان دو تیم مواجه شد. گواردیولا وقتی این بازیکن وفادار ۹ فصل اخیر را بغل کرد، تازه متوجه عمق ماجرا شد. اندکی بعد، جان استونز نیز با همین تشویق ایستاده و تونل افتخار روبهرو شد.
شعار «ما گواردیولا را داریم» بارها در ورزشگاه طنینانداز شد و سرمربی تیم در حالی که برای آخرین بار این جو را تجربه میکرد، اشک ریخت. ماه آبی منچستر در دوران گواردیولا به بالاترین نقطه خود رسید؛ این ماه دوباره طلوع خواهد کرد اما هرگز به این درخشندگی نخواهد بود.
گواردیولا صحبتهای خود را اینگونه پایان داد: «در سالهای آینده، اگر من را در آمریکا، اروپا یا هر جای دیگری دیدید و هوادار منچسترسیتی بودید، بیایید و مرا در آغوش بکشید. من به آن نیاز خواهم داشت.» هواداران نیز به این آغوش نیاز خواهند داشت.