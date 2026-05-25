دنیای اقتصاد: درآمدهای مالیاتی با عدم تحقق ۲۵ درصدی در بودجه سال جاری مواجه خواهد شد
روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داد: «بر اساس پیشبینیها، درآمدهای مالیاتی با عدم تحقق ۲۵ درصدی در بودجه سال جاری مواجه خواهد شد.»
این روزنامه اشاره کرد که این کاهش درآمدها میتواند کسری بودجه را تشدید کند و افزوداقتصاد ایران در سال ۱۴۰۵ با مجموعهای از نااطمینانیها و فشارهای همزمان مواجه شده است.
اشاره دنیای اقتصاد به «اختلالهای گسترده اینترنت، کاهش دسترسی بسیاری از کسبوکارها به بازار، افت فروش در بخش خدمات و تجارت آنلاین، افزایش هزینههای تولید، کاهش قدرت خرید خانوارها و همچنین نگرانیهای ناشی از تشدید تنشهای منطقهای و احتمال گسترش درگیریها» است که در نتیجه، «فضایی ایجاد کرده که بسیاری از بنگاهها در وضعیت نیمهتعطیل یا رکودی قرار گرفتهاند.»
بر اساس این گزارش، علی افضلی، مدیرکل دفتر سیاستگذاری بخش عمومی وزارت اقتصاد، در همایش «چشمانداز اقتصاد ایران ۱۴۰۵» اشاره کرده است که احتمال دارد «حدود ۲۵ درصد از درآمدهای مالیاتی امسال وصول نشود.»
دنیای اقتصاد نوشت: «اگر یکچهارم درآمدهای پیشبینیشده مالیاتی محقق نشود، دولت یا باید هزینهها را کاهش دهد، یا به سمت استقراض و چاپ پول حرکت کند، یا فشار مالیاتی بیشتری بر مؤدیان وارد کند» و هشدار داد که هر سه مسیر میتوانند تبعات اقتصادی آسیبزایی داشته باشند.