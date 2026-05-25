ایران‌اینترنشنال به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد مذاکره‌کنندگان جمهوری اسلامی خواستار آزادسازی فوری ۱۲ میلیارد دلار از دارایی‌های مسدودشده حکومت در قطر هستند و این خواسته را پیش‌شرط پیشبرد گفت‌وگوها با ایالات متحده اعلام کرده‌اند.

هم‌زمان با افزایش انتقادها از توافق احتمالی میان تهران و واشینگتن، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، تاکید کرد حاضر به پذیرش «توافق بد» با جمهوری اسلامی نیست و توافق مدنظر او کاملا متفاوت از برجام خواهد بود.

پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد بسیاری از شهروندان با ابراز نگرانی از توافق احتمالی میان جمهوری اسلامی و آمریکا، آن را «خیانت» در حق مردم ایران و «نادیده گرفتن خون» کشته‌شدگان اعتراض‌های دی‌ماه می‌دانند.

پایگاه خبری آکسیوس گزارش داد ترامپ دوم خرداد در تماس جمعی با رهبران چند کشور منطقه، از آن‌ها خواست پس از پایان جنگ ایران به «پیمان ابراهیم» بپیوندند.

