روبیو: ترامپ برای رسیدن به توافق عجله ندارد
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده، صبح دوشنبه چهارم خرداد اعلام کرد که توافق آمریکا و حکومت ایران «همچنان پیش میرود.»
بهگزارش خبرگزاری رویترز، او در گفتوگو با خبرنگاران در جریان سفرش به هند افزود که در مورد «توانایی ایران برای باز کردن» تنگه هرمز و «ورود به مذاکراتی واقعی، مهم و محدود از نظر زمانی درباره مسائل هستهای»، پیشنهادی «نسبتا محکم» روی میز است.
روبیو اضافه کرد: «امیدواریم که بتوانیم آن را عملی کنیم. این طرح در خلیج فارس حمایت زیادی دارد. در سطح جهانی نیز از حمایت زیادی برخوردار است.»
او گفت که هر کشوری درک میکند که «این نهتنها بسیار منطقی است، بلکه کار درستی است که جهان باید انجام دهد.»
روبیو بار دیگر تاکید کرد که رییسجمهوری آمریکا عجلهای برای رسیدن به توافق ندارد.
او همچنین در پاسخ به انتقادها گفت: «رییسجمهوری توافق بدی نخواهد کرد؛ بنابراین باید دید چه پیش میآید. ما پیش از بررسی گزینههای دیگر، به دیپلماسی هر فرصتی برای موفقیت خواهیم داد.»