سردار آزمون چهار روز پیش در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: «تا امروز از هيچ تلاشی برای حمايت از هموطنانم دريغ نكردم. هر جايی كه فوتبال بازی كنم، هويت من، قلب من و افتخار من ايران است.»

او همچنین نوشت: «من هميشه با افتخار برای تيم ملی كشورم بازی كردم. وقتی می‌برديم، به خودم و هم‌تيمی‌هام افتخار می كردم و وقتی نمی‌برديم مثل همه آنها ناراحت‌ترين آدم دنيا بودم. من عاشق فوتبال هستم و عاشق مردم خوب و شايسته كشورم ايران.»

درحالی که امیر قلعه‌نویی، سرمربی تیم ملی هنوز فهرست نهایی تیم ملی را اعلام نکرده است، روزنامه فرهیختگان خواستار عذرخواهی سردار آزمون برای بازگشت به تیم ملی شده است.

این روزنامه امروز در یادداشتی نوشت: «این بازگشت مقدمه می‌خواهد و مقدمه‌اش هم چندان دشوار نیست. سردار قبل از هر چیزی باید «مسئولیت» رفتارش را بپذیرد. موضوعی که در نوشته‌های مجازی اخیرش دیده نمی‌شود. اگر هم قرار به بازگشت او باشد، همه منتظر شنیدن یک عذرخواهی واقعی و صادقانه هستند.»