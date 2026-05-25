کلاسهای دانشگاه شریف در همه مقاطع «تا اطلاع ثانوی» بهصورت مجازی برگزار میشود
معاونت آموزشی دانشگاه صنعتی شریف در بیانیهای اعلام کرد کلاسهای مقاطع مختلف تحصیلی این دانشگاه «تا اطلاع ثانوی» بهصورت مجازی ادامه خواهد یافت.
در ادامه این بیانیه آمده است با وجود تصمیم اولیه دانشگاه شریف برای حضوری شدن کلاسهای تحصیلات تکمیلی از ۹ خرداد، ارزیابیهای انجامشده نشان میدهد «فعلا امکان ارائه خدمات اینترنت و رفاهی پایدار مورد نیاز دانشجویان در هفته آینده وجود ندارد».
معاونت آموزشی دانشگاه شریف افزود: «هیات رییسه دانشگاه تصمیم گرفت که حضوری شدن کلاسهای تحصیلات تکمیلی تا برطرف شدن موانع و تامین زیرساختهای لازم به تعویق بیافتد.»